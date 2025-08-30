Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Franco Colapinto comenzará el Gran Premio de Países Bajos en el 16° puesto tras quedar eliminado en Q1, por apenas 0.067 de diferencia del tiempo de corte en esa tanda que marcó el brasileño Gabriel Bortoleto. Su compañero Pierre Gasly pasó a Q2, pero estará apenas dos posiciones por delante y largará 14°.

“Me taparon dos autos en el sector 3. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado”, reflexionó el argentino tras la qualy.

Los McLaren dominaron otra vez la sesión: Oscar Piastri se quedó con la pole position luego de marcar la mejor vuelta del día en 1:08.662 y ubicarse a apenas 0.012 de su compañero Lando Norris en Q3. Con Max Verstappen en la tercera posición, la sorpresa del día la dio el rookie de Racing Bulls, Isack Hadjar, quien logró el cuarto mejor tiempo de la sesión.

La carrera a 72 vueltas en el circuito neerlandés de Zandvoort se iniciará este domingo 31 de agosto a las 10 de la mañana de Argentina.