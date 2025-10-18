Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1

Max Verstappen sigue dominando en el Gran Premio de los Estados Unidos y, tras ganar la Sprint, se quedó con la pole de cara a la carrera principal del domingo en COTA. El neerlandés de Red Bull registró su mejor vuelta en 1:32.510. Por su parte, Franco Colapinto largará 15°. Lando Norris (McLaren) partirá en la segunda posición, mientras que Charles Leclerc (Ferrari) saldrá tercero. Oscar Piastri (McLaren), líder del Campeonato de la Fórmula 1, quedó 6°.

Colapinto logró meterse en la Q2 después de registrar un tiempo de 1:34.039 en la Q1. El argentino se metió en el límite después de que le anularan el giro a Alex Albon (Williams) por límites de pista. Ya en la segunda tanda, el pilarense abortó dos vueltas rápidas por tener problemas para dominar a su Alpine, algo que también le sucedió a Pierre Gasly.

En su única vuelta marcada, el francés terminó por delante del argentino por una diferencia de 0.393. No obstante, Gasly largará 14° y Colapinto (1:34.044), 15°. Por su parte, Isack Hadjar destrozó su Racing Bulls en el inicio de la Q1 al perder el control en las eses (curvas 3 a 6).

La carrera principal del Gran Premio de los Estados Unidos de la Fórmula 1 se llevará a cabo el domingo desde las 16:00 (hora argentina). La competición en el Circuito de las Américas (COTA) contará con un total de 56 vueltas.