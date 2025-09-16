Franco Colapinto está listo para correr el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 este fin de semana

Franco Colapinto volverá a un lugar donde fue feliz. Poco después de su debut en la Fórmula 1 el año pasado, en lo que fue su segunda carrera con el equipo Williams, el piloto argentino sumó sus primeros puntos en la Máxima en el Gran Premio de Azerbaiyán. Ahora, en su carrera número 12 con Alpine, el oriundo de Pilar intentará recuperarse después de otra complicada competencia en Monza, donde terminó en el puesto 17 en el GP de Italia.

Después de un breve descanso, vuelve la acción de la F1 en el circuito callejero de Bakú donde, en 2024, Colapinto alcanzó su mejor resultado en su naciente trayectoria en la categoría (8° lugar). El argentino buscará seguir en su curva ascendente a bordo de un A525 que no da garantías, por algo la escudería con sede en Enstone se mantiene en el fondo de la tabla de Constructores

El desarrollo será clásico en la fecha 16 del calendario de la categoría. El primer día de actividad, este viernes 19 de septiembre, tendrá dos prácticas libres (5.30 de la mañana y a las 9 de Argentina). El sábado 20 se llevará a cabo el tercer entrenamiento (5.30 de Argentina) y luego llegará la clasificación (9) que ordenará la grilla para la carrera principal a 51 giros que se desarrollará el domingo 21 desde las 8 de la mañana de Argentina.

El corredor argentino se estrenó en la séptima fecha con un 16° lugar en el Gran Premio italiano de Emilia-Romaña. Luego estuvo en Monaco (13°), España (15°), Canadá (13°), Austria (15°), Gran Bretaña (no pudo largar), Bélgica (fue 19° tanto en la Sprint como en la principal) en Hungría (18°), donde padeció los serios problemas que tuvo el equipo en los boxes. Tras el largo parate por las vacaciones, Colapinto alcanzó su mejor posición en Alpine en el trazado de los Países Bajos en Zandvoort (puesto 12).

La del próximo fin de semana será la 8° edición del GP de Azerbaiyán en su corta historia en la Fórmula 1. El trazado tiene 6 kilómetros de longitud, con dos zonas de DRS y 20 curvas. Además del peligro del circuito por ser un callejero, otra vez las largas rectas serán un nuevo desafío para Alpine. La vuelta rápida en carrera le pertenece al monegasco Charles Leclerc (2019) con un tiempo de 1:43.009. El año pasado, McLaren celebró en Bakú de la mano de Oscar Piastri.

Viernes 19 de septiembre

Práctica Libre 1: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica Libre 2: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 20 de septiembre

Práctica Libre 3: 5.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 9.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Domingo 21 de septiembre

Carrera principal a 51 vueltas: 8.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)

Televisación: Disney+ y Fox Sports (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)