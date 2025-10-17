Franco Colapinto encara desde este viernes el GP de Estados Unidos con la mira puesta en su futuro en la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto afrontará este fin de semana una nueva cita de la temporada de Fórmula 1 en el Circuito de las Américas (COTA), en Austin, Texas. Con el objetivo de consolidarse dentro de la categoría y dar un paso firme hacia una butaca definitiva para 2026, el bonaerense buscará mejorar el rendimiento mostrado en las últimas competencias.

Colapinto llega al Gran Premio de Estados Unidos tras finalizar 16° en Singapur, en una temporada que se ha mostrado exigente para el equipo Alpine, con un monoplaza que no siempre le permitió exhibir su potencial. Sin embargo, el argentino confía en cerrar con buenas sensaciones este tramo del calendario que incluye tres citas en suelo estadounidense —Miami, Austin y Las Vegas—, consideradas por muchos pilotos como una de las etapas más atractivas del año.

El trazado de Austin, con sus 5,5 kilómetros y 20 curvas, se caracteriza por los desniveles pronunciados y una primera curva icónica en subida, donde las estrategias de clasificación suelen ser determinantes. Colapinto tendrá la oportunidad de sumar kilómetros valiosos y mostrarse competitivo en el formato que incluye carrera Sprint, una modalidad que premia la constancia y el ritmo.

Cronograma del GP de Estados Unidos

Viernes 17 de octubre

• Prácticas Libres 1: 14:30 a 15:30

• Clasificación Sprint: 18:30 a 19:15

Sábado 18 de octubre

• Sprint: 14:00 a 14:30

• Clasificación: 18:00 a 19:00

Domingo 19 de octubre

• Carrera: 16:00