Franco Colapinto en México: “Fue uno de mis mejores viernes”

Comenzó la actividad en pista en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con las primeras dos sesiones de entrenamientos en el Autódromo Hermanos RodríguezFranco Colapinto completó un solvente trabajo con su Alpine y superó a sus respectivos compañeros en las dos tandas. En la FP1 (9°) quedó delante de Paul Aron, mientras que en la FP2 (18°) le sacó una diferencia de 0.473 segundos a Pierre Gasly al registrar su mejor vuelta en 1:18.721.

Una vez finalizados los trabajos en el asfalto, el piloto de 22 años pasó por el corralito y habló con los medios de comunicación sobre las sensaciones que pudo recoger en pista. “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, argumentó Colapinto, dejando en claro los problemas de rendimiento del monoplaza A525.

No obstante, el pilarense remarcó que lograron completar buenos resultados en su lado del box. “En lo personal, fue un día bueno. Uno de mis mejores viernes, así que contento con eso”, comentó. No obstante, cuando le estaban consultando sobre cómo fueron las sensaciones a nivel general, bromeó diciendo que “Tamos…”.

Pese a esto, Colapinto se mostró optimista de cara a las próximas sesiones e hizo hincapié en que trabajarán durante la noche para optimizar la puesta a punto. “Vamos a laburar e intentar estar mejor para mañana y para el domingo. Vamos a intentar”, completó el argentino en diálogo con ESPN.

Posteriormente, en declaraciones con el canal oficial de la F1, el joven de 22 años profundizó en el rendimiento del monoplaza y en los aspectos a mejorar de cara al fin de semana. “Fue un buen trabajo. Creo que hasta ahora ha sido un buen viernes. Personalmente, he tenido un buen rendimiento en las tandas largas y con menos combustible. Así que creo que hay mucho que mejorar, mucho que descubrir. El coche no está a la altura, nos cuesta mucho andar sobre los bordillos. Tenemos que mejorar eso. Hay muchas oportunidades para intentar mejorar de cara a mañana. Creo que necesitamos analizar mucho el coche e intentar mejorar como equipo”.

El argentino profundizó en sus sensaciones respecto a su actuación en pista en el comunicado oficial de Alpine. “Siempre es bueno volver a esta parte del mundo y conducir en este circuito tan singular. Personalmente, me pareció un viernes bastante bueno, en el que conseguí alcanzar la velocidad rápidamente. Creo que tenemos que mejorar un poco el rendimiento, especialmente con algunos de los bordillos y baches de esta pista, donde el coche se sentía bastante inestable. Me sentí bien en la tanda larga al final de la segunda sesión de entrenamientos libres, así que espero que eso nos dé algo en lo que trabajar de cara al domingo”, comentó Colapinto.

    El temporal en Catamarca trajo tormenta eléctrica, viento, lluvia y granizo en varios sectores de la provincia

    Se cumple el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional en Catamarca con precipitaciones intensas acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo. Entre las zonas más afectadas se encuentran a San Fernando del Valle, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán y Ambato, pero además el Este provincial, donde el Departamento Santa Rosa está…

    Catamarca: esta mujer de 30 años fue detenida por agredir a su propio padre de 78 años

    En la tarde de hoy, a las 15:30, por solicitud del SAE-911, numerarios de la Comisaría Séptima se constituyeron en una vivienda ubicada en la Manzana N° 33 del barrio Eva Perón, donde aprehendieron a una mujer de apellido Castillo (30). Esta persona, momentos antes, habría agredido físicamente a su propio padre, un hombre de 78 años de edad, a quien se…

    Catamarca: Dispositivo de Seguridad para las Elecciones Nacionales Legislativas 2025

    El domingo 26 de octubre del año en curso, se llevarán a cabo las “Elecciones Legislativas Nacionales”, en todo el territorio, convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional, para elegir autoridades a nivel nacional y provincial. Por ello, se estableció que las Fuerzas Armadas, de Seguridad Federales y Policía de la Provincia, preserven y aseguren el orden de los comicios.…

    La Facultad de Ciencias de la Salud de Catamarca realizó distintas actividades de prevención y concientización

    Organizadas por la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA, se realizaron días atrás diversas actividades en conmemoración del Día Mundial del Lavado de Manos, el Día Mundial de la Alimentación y el Día del Bromatólogo. En ese marco, un grupo de estudiantes de la Licenciatura…

    Central le ganó a Sarmiento por un penal de Di María, clasificando a Copa Libertadores y playoffs

    Rosario Central le ganó este viernes a Sarmiento 1 a 0, en el mini partido de 45 minutos que restaban del duelo, postergado en la fecha 7, por las condiciones climáticas. El Canalla logró una victoria que le aseguró su participación en la próxima Copa Libertadores 2026. El gol de Di María de penal consumó el primer objetivo. Además, también…

