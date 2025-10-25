Franco Colapinto en México: “Fue uno de mis mejores viernes”

Comenzó la actividad en pista en el Gran Premio de México de la Fórmula 1 con las primeras dos sesiones de entrenamientos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Franco Colapinto completó un solvente trabajo con su Alpine y superó a sus respectivos compañeros en las dos tandas. En la FP1 (9°) quedó delante de Paul Aron, mientras que en la FP2 (18°) le sacó una diferencia de 0.473 segundos a Pierre Gasly al registrar su mejor vuelta en 1:18.721.

Una vez finalizados los trabajos en el asfalto, el piloto de 22 años pasó por el corralito y habló con los medios de comunicación sobre las sensaciones que pudo recoger en pista. “En la FP1 me costaba mucho encontrar el ritmo. El auto es super duro con los pianos, es inmanejable. Hicimos un par de cosas y mejoramos un poco, pero seguimos teniendo los mismos problemas muy grandes. Por eso estamos tan atrás”, argumentó Colapinto, dejando en claro los problemas de rendimiento del monoplaza A525.

No obstante, el pilarense remarcó que lograron completar buenos resultados en su lado del box. “En lo personal, fue un día bueno. Uno de mis mejores viernes, así que contento con eso”, comentó. No obstante, cuando le estaban consultando sobre cómo fueron las sensaciones a nivel general, bromeó diciendo que “Tamos…”.

Pese a esto, Colapinto se mostró optimista de cara a las próximas sesiones e hizo hincapié en que trabajarán durante la noche para optimizar la puesta a punto. “Vamos a laburar e intentar estar mejor para mañana y para el domingo. Vamos a intentar”, completó el argentino en diálogo con ESPN.

Posteriormente, en declaraciones con el canal oficial de la F1, el joven de 22 años profundizó en el rendimiento del monoplaza y en los aspectos a mejorar de cara al fin de semana. “Fue un buen trabajo. Creo que hasta ahora ha sido un buen viernes. Personalmente, he tenido un buen rendimiento en las tandas largas y con menos combustible. Así que creo que hay mucho que mejorar, mucho que descubrir. El coche no está a la altura, nos cuesta mucho andar sobre los bordillos. Tenemos que mejorar eso. Hay muchas oportunidades para intentar mejorar de cara a mañana. Creo que necesitamos analizar mucho el coche e intentar mejorar como equipo”.

El argentino profundizó en sus sensaciones respecto a su actuación en pista en el comunicado oficial de Alpine. “Siempre es bueno volver a esta parte del mundo y conducir en este circuito tan singular. Personalmente, me pareció un viernes bastante bueno, en el que conseguí alcanzar la velocidad rápidamente. Creo que tenemos que mejorar un poco el rendimiento, especialmente con algunos de los bordillos y baches de esta pista, donde el coche se sentía bastante inestable. Me sentí bien en la tanda larga al final de la segunda sesión de entrenamientos libres, así que espero que eso nos dé algo en lo que trabajar de cara al domingo”, comentó Colapinto.