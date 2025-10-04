Radio TV Valle Viejo
Franco Colapinto corre este sábado la última práctica y la clasificación del GP de Singapur

Este sábado, Franco Colapinto volverá a salir a pista para disputar la tercera práctica libre y la clasificación del Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1, tras un viernes complicado donde terminó 19° en ambas sesiones de ensayos libres.

El piloto argentino, que corre para Alpine, intentará mejorar su desempeño y acercarse a su compañero Pierre Gasly con el objetivo de sumar puntos por primera vez con la escudería francesa.

En la previa, el GP de Singapur ya se presentaba como uno de los desafíos más exigentes de la temporada por el intenso calor que sufren los pilotos durante las sesiones. Colapinto confirmó este viernes que no usará el chaleco refrigerante aprobado por la F1, ya que le resultó incómodo.

Si bien el circuito no es favorable para la configuración del auto de Alpine, la estrategia del piloto y del equipo será aprovechar cualquier oportunidad que pueda surgir de los errores o incidentes de los rivales. Este viernes se registraron varios accidentes y situaciones de riesgo que podrían abrir el juego en la clasificación.

Colapinto describió sus sensaciones tras las dos primeras prácticas libres: “Me siento bastante inconsistente, no tengo feeling con el auto, me está costando un poco encontrar la estabilidad. Inconsistente hoy, hay que trabajar para mañana y volver mejor”.

Agenda del GP de Singapur

Sábado 4 de octubre

  • Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30
  • Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

  • Carrera: 09.00

Todas las prácticas, la clasificación y la carrera podrán seguirse en vivo por Disney+.

