Franco Colapinto chocó en el final de la clasificación y largará 16° en el circuito callejero de Bakú

El corredor argentino impactó su A525 cuando realizaba el último intento de la etapa inicial de la clasificación con gomas medias. El argentino quedó con el 16° registro con 1:42.779

El piloto de 22 años había realizado un gran segundo intento y estaba peleando por pasar a Q2, incluso mejorando el registro de su compañero Pierre Gasly. Sin embargo, cuando restaban los últimos segundos de la Q1 y mientras afrontaba su última prueba con gomas medias, se fue de costado en una de las curvas y pegó con el costado izquierdo del monoplaza. En ese mismo sector, su compañero Pierre Gasly se había ido de largo y había generado una bandera amarilla.

Como los propios pilotos habían anticipado en la previa, el circuito callejero de Bakú no está siendo el ideal para Alpine, que tuvo varios problemas para encontrar un buen rendimiento de cara al Gran Premio de Azerbaiyán de este domingo. Tras un mal viernes, la actuación de Franco Colapinto parecía generar algo de entusiasmo dentro de los fanáticos de la escudería francesa al culminar en el puesto 15 en la FP3, con una buena diferencia sobre su compañero Pierre Gasly.