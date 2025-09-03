Fórmula 1: Alpine reemplaza a Franco Colapinto en la primera práctica de Monza

El equipo Alpine confirmó este miércoles que Franco Colapinto será reemplazado por el piloto de reserva Paul Aron en la primera práctica libre del Gran Premio de Italia, que se desarrollará el próximo fin de semana en el circuito de Monza.

Si bien la decisión puede generar cierta polémica, ya que el argentino viene de completar su mejor carrera de la temporada con el puesto 11 que consiguió en el Gran Premio de los Países Bajos, se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir por una cuestión reglamentaria de la categoría.

Esta será la primera vez que el piloto de Estonia, reserva de la escudería francesa, se subirá al monoplaza A525 en una FP1, ya que anteriormente lo hizo en otras dos ocasiones, pero a bordo de un Sauber, gracias a un acuerdo entre ambos equipos.

“El piloto de pruebas y reserva, Paul Aron, tendrá su primera oportunidad de pilotar para el equipo durante un fin de semana de Gran Premio, en los Entrenamientos Libres 1. Será la tercera participación de Paul en la FP1 de la temporada y la primera con BWT Alpine Formula One Team. Ha pilotado para el equipo en el simulador durante todo el año, además de participar en el programa TPC (Prueba de Coches Anteriores), las Pruebas de Neumáticos Pirelli y la Prueba de Pilotos Jóvenes de postemporada en Abu Dabi la temporada pasada. Paul pilotará el coche de Franco en esta sesión”, indicaron desde Alpine.

Tras el anuncio, Aron remarcó su alegría por lo que será su estreno en una prueba oficial a bordo de un Alpine. “Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A525 en mi primer fin de semana de Gran Premio con el equipo en Monza. Conozco a todos muy bien desde que me incorporé a finales del año pasado como piloto de pruebas y reserva, y agradezco la confianza que el equipo me ha brindado para pilotar en los primeros entrenamientos libres del viernes”, dijo el joven de 21 años que corrió durante 2024 en la F2 y el año previo (2023) lo hizo en la Fórmula 3, ambas categorías teloneras de la Máxima.

“Mi objetivo es hacer el mejor trabajo posible para ayudar a configurar el coche durante todo el fin de semana y estar en la mejor posición para tener un fin de semana de carreras competitivo desde el principio. Personalmente, será fantástico aprovechar la experiencia que he adquirido en el simulador y las oportunidades de prueba. Me aseguraré de aprovechar esto para tener una sesión agradable y productiva tanto para mí como para el equipo”, concluyó.