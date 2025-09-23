Flybondi lanza la nueva ruta internacional Córdoba–Asunción con cinco vuelos semanales

Flybondi, la primera aerolínea low cost de Argentina, anunció el lanzamiento de su nueva ruta internacional Córdoba–Asunción, que comenzará a operar el próximo 12 de diciembre con cinco vuelos semanales los días lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo. Los pasajes estarán disponibles en los próximos días a través de la web oficial de la compañía.

Esta nueva conexión se suma a las recientes incorporaciones de la aerolínea hacia Paraguay, consolidando una oferta cada vez más robusta en la región. En los últimos días, Flybondi confirmó el retorno de la ruta Buenos Aires–Asunción y la inauguración de Buenos Aires–Encarnación, que comenzó con vuelos especiales en agosto y retomará su operación regular en diciembre. Con estas rutas, Córdoba refuerza su papel como hub estratégico para la conectividad aérea, permitiendo acceder a destinos internacionales directos sin necesidad de pasar por Buenos Aires.

“La incorporación de Córdoba–Asunción es un paso muy importante para nuestra red, ya que refuerza la conectividad internacional de Flybondi y potencia el vínculo entre Argentina y Paraguay. Queremos que cada vez más personas tengan la posibilidad de viajar de manera simple, segura y accesible, y que Córdoba siga consolidándose como un hub estratégico con rutas directas que no pasan por Buenos Aires. Con esta nueva propuesta, seguimos ampliando las oportunidades para el turismo y los negocios en la región”, afirmó Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

Con esta ampliación, Flybondi fortalece su red internacional, que ya incluye vuelos desde Buenos Aires hacia Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió, y desde Córdoba hacia Río de Janeiro y Florianópolis. En Paraguay, además de la nueva ruta, la aerolínea ofrece Buenos Aires–Asunción y Buenos Aires–Encarnación. En Perú, conecta Puerto Iguazú con Lima.

Desde el inicio de sus operaciones en 2018, Flybondi transportó más de 16 millones de pasajeros, de los cuales un 20% voló por primera vez en avión, consolidándose como una alternativa de bajo costo para el turismo y los negocios en la región. Con la nueva ruta Córdoba–Asunción, la aerolínea apuesta nuevamente al crecimiento de la conectividad regional, ofreciendo una experiencia de viaje simple, segura y eficiente, en línea con su propuesta de accesibilidad y libertad de volar.