Flavio Briatore ahora elogió a Franco Colapinto luego del GP de Países Bajos de F1

Luego de la buena labor de Franco Colapinto en el Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1, en el que el piloto argentino quedó cerca de sumar su primer punto con el Alpine, el asesor ejecutivo del equipo francés, Flavio Briatore, se despachó con elogios hacia el corredor bonaerense de 22 años.

“Franco tuvo una actuación excelente, probablemente la más sólida de la temporada hasta la fecha”, dijo Briatore en testimonios publicados en el comunicado de prensa de la escudería francesa.

Franco largó en la 16ª colocación en el Autódromo de Zandvoort. Terminó en el puesto 12º en pista, pero ganó un lugar por la sanción a Kimi Antonelli (Mercedes) por su toque a Charles Leclerc (Ferrari) y posterior choque del monegasco. Fue el mejor resultado de Colapinto con la escuadra gala.

Cabe recordar que el viernes, en la conferencia de prensa, Briatore lanzó una fuerte crítica a Colapinto, que llamó la atención por el momento, lugar, por la labor hecha por el argentino hasta esta fecha, por el medio mecánico con el que cuenta y los errores del equipo.

El italiano reconoció que “esta es una carrera en la que, al analizar la clasificación, sentimos que perdimos la oportunidad de puntuar por varias razones. Al empezar fuera del top 10, asumimos riesgos durante toda la carrera para maximizar nuestras posibilidades”.