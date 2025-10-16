Firma de convenio en Catamarca para refaccionar la Posta de Barrio Obrero en Los Altos

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo encabezó la firma de un convenio con el Intendente de Los Altos, Raúl Barot, para la intervención de la obra de la Posta Sanitaria de Primeros Auxilios en el Barrio Obrero de la localidad de Los Altos.

En este sentido, es importante resaltar que desde el Ministerio se trabaja para mejorar el sistema de salud público en toda la provincia con el fin de brindar acceso a servicios de calidad.

Al respecto, Barot señaló que “hoy firmamos el convenio para la remodelación y puesta en valor de la Posta Sanitaria del Barrio Obrero, donde hace falta una intervención”.

Siguiendo esta línea, explicó que “el Municipio va ejecutar con la mano de obra, mientras que el Ministerio va a otorgar los materiales necesarios para la remodelación total de la Posta”.

A través de un trabajo conjunto entre Salud y el Municipio de Los Altos, se va a realizar una obra para poder poner en funcionamiento un centro de salud que beneficia aproximadamente a unos 500 vecinos del Barrio Obrero.

Lleguemos al Barrio

Durante el encuentro, Barot y Carrizo acordaron la visita del Programa Lleguemos al Barrio, con todas las especialidades; en esta oportunidad los profesionales realizarán, el sábado 18 de octubre, los controles en el Salón de Usos Múltiples del Barrio Obrero.

El objetivo es que las familias del barrio puedan acceder a controles de diferentes especialidades, sin la necesidad de trasladarse a otras localidades, o a la Capital.