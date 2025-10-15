Financiamiento para proyectos extensionistas en Catamarca

La Secretaría de Extensión de la UNCA, a través del Área de Fomento a Proyectos, entregó la resolución rectoral que aprueba el financiamiento a 15 proyectos seleccionados por las distintas Facultades, presentados en el marco de la Primera Convocatoria del Programa de Fomento a Proyectos de Curricularización de la Extensión, y además, a los 8 aprobados en la Primera Convocatoria del Programa de Fomento a Proyectos de Extensión en los Centros Comunitarios de Extensión (CECOE).

En el acto, directores/as, codirectores/as y equipos de trabajo recibieron sus certificaciones de manos del Rector, Ing. Agr. Oscar Arellano; el Secretario de Extensión, Ing. Agr. Adolfo Agüero; decanos/as de las distintas facultades y demás autoridades.

“Esto es importante porque avanzamos en curricularizar la extensión, lo que significa que vamos a ligarla con las actividades académicas. El objetivo es que las facultades presenten proyectos ligados a las actividades curriculares, y trabajen llevando a los estudiantes a prácticas extensionistas, y que la extensión sea incluida en los planes de estudio de las materias. Comienza a formalizarse así la enseñanza de la extensión en nuestra universidad”, explicó el Secretario de Extensión.

Estos proyectos marcan el inicio de una nueva etapa en la función extensionista de la UNCA, fortaleciendo la vinculación entre extensión, docencia e investigación, y el compromiso con la comunidad.