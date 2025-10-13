Fin de semana largo en Catamarca: los turistas pernoctaron 3 noches en la ciudad

Durante el pasado fin de semana largo, comprendido entre el 10 y el 12 de octubre, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca registró un promedio de 3 noches de pernocte, lo que refleja una tendencia hacia estancias más prolongadas entre quienes eligen la capital catamarqueña como destino. En la comparación anual, el dato es un 20% superior que el mismo feriado del 2024, y levemente mayor al último feriado de agosto (3,4%).

Es importante destacar también que, durante el período comprendido, en el cual se desarrollaron diversas actividades culturales y recreativas en la Casa de la Puna y en el Pueblo Perdido de la Quebrada como parte de la propuesta “Raíces Culturales”, la ciudad recibió más de 1.500 visitantes. Tal situación generó un impacto económico estimado en $378 millones, de acuerdo con el relevamiento realizado por el Observatorio de Turismo Municipal.

En tanto que la ocupación hotelera alcanzó el 51,12%, un 13,6% más que el último feriado de agosto. En tanto que el gasto promedio diario por visitante fue de $129.000, de los cuales casi el 60% estuvo relacionado con los servicios de alojamiento y el 26% con el rubro gastronómico.

El estudio destaca además que el 93% de los visitantes provinieron de otras provincias, principalmente de Buenos Aires (20,4%) y Córdoba (18,5%), seguido de Tucumán, Santiago del Estero y Santa Fe, mientras que el 7% restante fue turismo interno. Los motivos principales de viaje fueron vacaciones, ocio y recreación (46,6%), seguidos por motivos religiosos (44,8%).

El automóvil particular fue el medio de transporte más utilizado (70,7%), seguido por el ómnibus (10,3%) y el avión (8,6%). En cuanto al tipo de alojamiento, sobresalieron los departamentos temporarios (25,6%), los hoteles de 3 estrellas (17,9%) y los campings (12,8%). En referencia a las valoraciones de los turistas, principalmente destacaron la hospitalidad, la calidad del alojamiento y la oferta gastronómica.

Durante los tres días del fin de semana largo, los museos y los centros de informes también registraron un movimiento constante, consolidando a la ciudad como un punto de encuentro entre residentes y turistas. Es así que 331 visitaron el Museo de la Virgen del Valle, mientras que más de 100 personas acudieron a las cabinas de información turística y 200 visitantes hicieron lo propio en la Casa de la Puna.

A pesar del comportamiento moderado de la actividad turística en la ciudad Capital, los indicadores económicos y de satisfacción muestran una consolidación del turismo urbano en la capital catamarqueña, con un flujo de visitantes que elige cada vez más experiencias locales, culturales y auténticas.

Para descargar informes estadísticos completos de la ciudad, lo pueden realizar desde la página web de la Usina de Datos Económicos: https://usinadedatos.cc.gob.ar/informes/