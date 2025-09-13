Fin de semana con partidos decisivos para Catamarca Rugby

El “Mirasol” afrontará un nuevo fin de semana con intensa actividad en rugby y hockey, con compromisos claves para el plantel superior y encuentros de las diferentes divisiones.

🏉 Primera Rugby

La Primera División disputará este sábado 13 de septiembre la semifinal del Torneo Clasificatorio Regional Córdoba–Andina, enfrentando a Club Social R.C. en la Cancha 1 del CRC desde las 16:00.

Antes, a las 14:20, jugará la división Intermedia, que se medirá con COSI.

🏉 Divisiones Juveniles

Este sábado, el bloque juvenil también tendrá actividad:

M2: Los Teros vs. CRC Amarillo, a las 14:00 en Cancha 1.

M1: partido reprogramado, con fecha a confirmar.

🏉 Rugby Femenino

El domingo 14, desde las 10:30, las divisiones juveniles y mayores tendrán competencia en una nueva fecha del Regional Córdoba/Andina, que se disputará en la cancha de Los Teros R.C.

🏉 Infantiles e Inclusivo

El bloque infantil tendrá entrenamiento normal este sábado de 10:00 a 12:00 en la cancha del club.

En tanto, el rugby inclusivo desarrollará sus actividades el domingo en el mismo horario.

🏑 Hockey

La actividad de hockey comenzará el sábado 13 a las 10:00 con un encuentro infantil en la cancha de Los Teros.

La Primera División jugará el domingo 14 a las 16:00 en el Polideportivo Capital, donde Catamarca Rugby se medirá ante Villa Dolores (DC) por el Torneo Anual Copa Catamarca Capital.

📻📲 En esta oportunidad los encuentros de Primera de Rugby y el Rugby femenino se podrán seguir en vivo a través de El Esquiú, radio y redes sociales, con relatos de Matías “Tute” Suárez.