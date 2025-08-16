Figueroa y Agüero dominan en el Rally de la Capital

El Rally de la Capital vivió una jornada apasionante este sábado. Maxi Figueroa – Martín Agüero se quedaron con el triunfo absoluto, llevándose la General y la victoria en la Junior (JNR).
Desde la organización destacaron el gran nivel deportivo y la respuesta del público durante la jornada. “Estamos muy conformes con el desarrollo de la carrera. Los caminos estuvieron en óptimas condiciones y los pilotos brindaron un espectáculo a la altura de lo que merece la Capital. Queremos agradecer a cada uno de los equipos, a los colaboradores y a los vecinos que se acercaron a vivir el rally con la pasión de siempre”, remarcaron.
JUNIOR (JNR)
1° Maxi Figueroa – Martín Agüero (48:56,81)
A1
1° Cristian Almonte – Maximiliano Karamat (49:11,81)
2° Ricardo Janovich – Pablo Chavarría (+1:23,83)
3° Ariel Sánchez – Luis Catalfamo (+2:53,39)
N1 16V
1° Vitale Valentino – Ángel Ferreyra (53:40,86)
2° Joaquín Vélez – Horacio Luna (+52,99)
RC5
1° Juan María Posse – Pablo Molina (49:46,64)
2° Matías Morán – Pablo González (+53,09)
3° Miguel Lobo – Sol Bollechi (+2:02,83)
N1 8V
1° Tomás Aibar – Agustín Catalfamo (51:28,32)
2° Agustín Díaz – Javier Rodríguez (+49,19)
3° Augusto Carrizo – Sebastián Carrizo (+1:40,93)
N7
1° Carlos Brunello – Jorge Pajón (55:42,54)
2° Fabián Herrera – Italo Reales (+2:32,15)
3° Carlos Giménez – Exequiel Amaya (+3:33,84)
N2
1° Gabriel Arch – Gabriel Beltrán (56:50,87)
2° Sergio Carrizo – Rodrigo Vergara (+1:50,32)
3° Eber Luján – Juan Aguilar (+8:54,34)
A5
1° Samuel Gómez – Emilce Gómez (1h09:16,51)
2° Rubén Ibarra – Agustín Ibarra (+1:12,47)
Cronograma – Domingo 17 de agosto
PE5: Estadio Bicentenario – Santo Domingo I (3,93 km – 09:33 hs)
PE6: Circuito Fariñango I (2,70 km – 09:56 hs)
Asistencia – Predio Ferial
PE7: Estadio Bicentenario – Santo Domingo II (3,93 km – 11:18 hs)
PE8: Circuito Fariñango II (2,70 km – 11:41 hs)
Asistencia – Predio Ferial
PE9: Estadio Bicentenario – Santo Domingo III (3,93 km – 13:04 hs)
PE10: Circuito Fariñango III (2,70 km – 13:27 hs)