Ficha Limpia: para la diputada Lospennato, hubo “un pacto de impunidad” y sospecha del gobierno

El Senado rechazó esta noche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos a favor y 35 en contra (se necesitaban 37 para alcanzar la mayoría simple), generando un resultado inesperado y adverso sobre todo para el PRO, que presentó la iniciativa y trabajó para buscar su aprobación.

“Lamentable. Han defraudado a la Argentina. Pero no vamos a parar hasta saber qué pasó. No vamos a parar hasta que los corruptos no ganen más en la Argentina. Los que quieren impunidad. Los que miran al costado. No nos van a frenar. Sépanlo”, expresó en su cuenta de X Silvia Lospennato, candidata del partido de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y quien había impulsado el proyecto inicialmente, convirtiéndolo en una de sus grandes banderas de la campaña.

La diputada nacional estaba siendo entrevistada en TN al momento de la votación y no ocultó su descontento. Rápidamente, cruzó a los senadores misioneros que cambiaron a último momento su voto y generaron un resultado inesperado en la votación. “Sonia Decut y Carlos Arce votaron en contra ahora. La sociedad va a estar nuevamente defraudada por la política argentina, que sigue privilegiando la corrupción. Acá hay claramente un pacto de impunidad. Esto le permite a Cristina Kirchner y todos los corruptos condenados ser candidatos. Es un escenario que algunos querían“, lanzó.

En línea con la crítica a los misioneros, agregó: “Qué lástima que los senadores representen a la provincia que más Aportes del Tesoro Nacional recibió durante el año. Mirá, traicionar al gobierno que más ATN te dio debe ser jorobado, supongo que ahora tendrán alguna penalización y no recibirán más adelantos. Fue la más beneficiada y traicionó al Gobierno”, dijo Lospennato.

Por su parte, también desde el PRO la vocera del gobierno porteño, Laura Alonso, apuntó contra el oficialismo al sospechar que las filas libertarias ya anticipaban este resultado: “Queremos saber qué pasó. No comemos vidrio.”

“Cuando un gobierno quiere una ley y va al recinto es para ganar. Acá y en Marte. Perder, salir a coro en redes llorando transparencia y echarle la culpa a dos votos alquilados, es obviamente un pacto de mutua conveniencia. TMAP celebra”, dijo usando la sigla asociada a la frase “todo marcha acorde al plan” que suele usar Santiago Caputo, uno de los principales asesores de Javier Milei.