Ficha Limpia no tuvo quórum en Diputados

El Congreso de la Nación está entrando en sus últimos días de sesiones ordinarias y todo hace suponer que el PRO deberá esperar otro año para poder avanzar con su anhelado proyecto de Ficha Limpia para acceder a cargos públicos.

Hasta la semana pasada, acompañado por LLA y la UCR, contaba con el apoyo para poder avanzar en este proyecto que los amarillos “empujan” desde el 2017. la intención era darle un nuevo impulso y acelerar luego de la ratificación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, hoy no pudo: el partido de Mauricio Macri quedó a un diputado de poder lograr que se debata.

Pasados los 30 minutos desde el inicio de sesión, el tablero indicaba 128 presentes y el presidente de la Cámara, Martín Menem, no hacía lugar al pedido del Pro de prorrogar 15 minutos y se caía la sesión.

Sin embargo, la conferencia de prensa de ayer de José Luis Espert, en la que señaló que no se realizaba la Comisión de Presupuesto porque no había acuerdo con los gobernadores, cambió el escenario y varios legisladores que iban a acompañar hoy prefirieron no hacerlo.

Un ejemplo de esto es el bloque Innovación Federal, que hace 10 días acompañaba y hace 24 horas hizo saber que la prioridad de los sus gobernadores era tratar la ley de Presupuesto.