Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Fiambalá tiene su nueva Terminal, una infraestructura clave para el desarrollo turístico

El gobernador Raúl Jalil dejó inaugurada la nueva Terminal de Ómnibus de Fiambalá, una obra clave para seguir avanzando en el desarrollo del sector turístico de la localidad tinogasteña. Durante el acto acompañaron el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot; la senadora nacional Lucía Corpacci; la diputada nacional, Silvana Ginocchio; el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, entre otras autoridades y una importante cantidad de vecinos.

La obra, que logró realizarse gracias a los fondos del Fideicomiso de Regalías Mineras, responde a una demanda histórica de la comunidad fiambalense que necesitaba mejorar sustancialmente el servicio de transporte de media y larga distancia, teniendo en cuenta el importante flujo de turistas que visitan la localidad a lo largo de todo el año.

Es la tercera Terminal de Ómnibus que se inaugura en la gestión del gobernador Raúl Jalil. Las dos anteriores inauguradas son las de Santa María y Chumbicha. Y, además, está previsto que para fin de año esté concluida la Terminal de Belén, que será la más grande del interior provincial.

El ministro de Transporte, Eduardo Andrada, se refirió a la obra asegurando que “trabajamos para conectar e integrar todas las terminales en nuestro interior, tal es el caso de Chumbicha, Belén y Santa María. Hoy inauguramos una terminal moderna, inclusiva y que la pueden disfrutar todos los habitantes del departamento”.

“Una Terminal no es un punto final, sino que es un punto de partida para el turismo y los turistas que llegan a Fiambalá y puedan disfrutar las Dunas, las Termas, y tantos bellos lugares que tiene Fiambalá. La infraestructura es un pilar fundamental para seguir creciendo como provincia”, finalizó Andrada.

La profesora Mónica Navarrete, vecina fiambalense, valoró la importancia de la nueva Terminal: “es una inversión en infraestructura que impulsará el crecimiento económico, la integración social y el bienestar de todos los fiambalenses. Muchas gracias Gobernador y a cada uno de los que aportaron para esta Terminal”.

Detalles de la obra

El nuevo edificio está emplazado en el mismo predio donde funcionaba la antigua Terminal de Ómnibus, en el barrio Barrialito, sobre Ruta Nacional Nº60, a tan solo 600 metros de la plaza principal Fray Mamerto Esquiú. Esta ubicación estratégica permitirá brindar un servicio eficiente y accesible a los más de 7.000 habitantes de la jurisdicción y a los turistas que llegan durante todo el año.

El edificio cuenta con una superficie de 1.240 metros cuadrados, dársenas para colectivos y combis interurbanas; estacionamientos exteriores para remises, taxis y bicicletas urbanas; hall central con distribución hacia áreas de atención al público e información turística, oficinas del Centro Territorial de Atención Integral y Protección, boleterías, lockers para valijas, recepción y entrega de encomiendas, sala de espera, sanitarios, sector lúdico con box de lactancia, locales comerciales (café-bar) y cajeros automáticos; áreas institucionales y administrativas para oficinas, sala de reuniones y sanitarios para personal; y espacio comunitario con salón de usos múltiples destinado a eventos turísticos, culturales e institucionales. 

