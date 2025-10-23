FFAA: cuál es el salario de un soldado voluntario, oficiales y suboficiales en noviembre de 2025 con aumento

El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas, que entrará en vigencia en noviembre de 2025. Según la Resolución Conjunta 63/2025 publicada en el Boletín Oficial, el incremento forma parte de una política de recomposición gradual que busca reconocer la labor del personal militar.

El ajuste previsto para noviembre representa un aumento mensual cercano al 1,3%, con lo cual se completará una suba acumulada del 20,5% en la última parte del año. Los fondos destinados a cubrir este incremento provienen de las partidas del Ministerio de Defensa incluidas en el Presupuesto General de la Administración Pública.

Soldados voluntarios: cuánto ganan en noviembre

De esta manera, los soldados voluntarios de primera y marineros de primera pasarán a percibir $653.850, frente a los $645.442 del mes anterior. En tanto, los voluntarios de segunda y marineros de segunda tendrán una mejora que llevará sus haberes de $597.297 a $605.061. Este será el último aumento del año, por lo que se espera que en diciembre perciban la misma cifra, a la espera de nuevas revisiones salariales para 2026.

El esquema también alcanza a oficiales y suboficiales de las tres fuerzas. A continuación, cómo quedará la escala de haberes a partir de noviembre:

-Tenientes Coroneles, Capitanes de Fragata y Vicecomodoros: $1.723.196

-Mayores y Capitanes de Corbeta: $1.357.577

-Capitanes o Tenientes de Navío: $1.124.332

-Tenientes Primeros, Tenientes de Fragata o Primeros Tenientes: $1.000.033

-Tenientes y Tenientes de Corbeta: $901.564

-Subtenientes, Guardiamarinas y Alféreces: $816.523

Entre el personal subalterno, los Suboficiales Mayores pasarán a cobrar $1.392.419, los Suboficiales Principales $1.234.420, y los Sargentos Ayudantes o Suboficiales Primeros $1.094.343.

Por su parte, los Sargentos Primeros o Suboficiales Segundos recibirán $962.600, los Sargentos y Cabos Principales $864.180, los Cabos Primeros $775.553, y los Cabos o Cabos Segundos $717.812.

La medida responde a la intención del Ejecutivo de sostener la recomposición del salario real en el ámbito de la defensa, en un contexto de revisión general de las escalas y asignaciones en toda la administración pública.