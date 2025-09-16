Fernando Navarro cuestionó a Brizuela por defender el veto a la ley de financiamiento universitario

El candidato a diputado nacional por Catamarca, Fernando Navarro, de Somos Provincias Unidas Catamarca, respondió a las declaraciones del legislador libertario Adrián Brizuela, quien defendió el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Si el diputado Brizuela tiene información sobre delitos, lo que corresponde es que los denuncie en la Justicia. Lo que no corresponde es usar acusaciones sin pruebas para justificar el veto de una norma que garantizaba salarios dignos, infraestructura, becas y extensión universitaria”, afirmó Navarro.

En ese sentido, señaló que las excusas utilizadas “no resisten análisis técnico ni ético” y remarcó: “Vetaron el derecho a estudiar, vetaron el futuro de miles de jóvenes”.

Navarro advirtió además: “Lo más grave es que Brizuela es fruto de la educación pública. ¿Cómo puede celebrar su desfinanciamiento? ¿Cómo puede hablar de caja negra cuando fue esa misma universidad la que le dio herramientas para estar donde está?”.

Por último, ratificó: “Yo no milito el 3% ni los dólares en cajas fuertes, milito el 100% de los derechos que nos quieren quitar. Desde el Congreso voy a seguir defendiendo la universidad, la salud, el trabajo y el ambiente. Eso no es populismo, es justicia social. Catamarca merece representantes que no se burlen de su gente, sino que la defiendan con dignidad”.