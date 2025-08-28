Radio TV Valle Viejo
Feriados: establecen una nueva norma y podría haber fin de semana largo extra este año

El Gobierno estableció que los feriados nacionales trasladables que coincidan con los días sábado o domingo podrán ser reubicados en el calendario. Según se explicó, hasta ahora no existía una regla específica para esos casos, lo que generaba un vacío legal en la normativa vigente.

La decisión quedó plasmada en el Decreto 614/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei. Allí se establece que dichos feriados podrán ser trasladados “al lunes inmediato posterior o al viernes inmediato anterior”, dependiendo de lo que disponga la Jefatura de Gabinete de Ministros, que fue designada como autoridad de aplicación.

El vacío normativo

En su artículo central, la ley vigente indica que los feriados trasladables que caen martes o miércoles pasan al lunes anterior, mientras que los que coinciden con jueves o viernes se mueven al lunes siguiente. Sin embargo, nada decía sobre los feriados que caen sábado o domingo.

El flamante Decreto aclara que “la citada ley no contempló una regla específica para los casos en que los feriados trasladables caigan en días sábado o domingo, no puede interpretarse que en estos supuestos dichos feriados deban ser considerados inamovibles, porque ello desvirtuaría la naturaleza que les ha acordado el legislador”.

Por ese motivo, y para evitar interpretaciones que desnaturalicen el sentido de los feriados trasladables, el texto oficial señala: “a efectos de completar ese vacío legal, honrando la condición de feriados trasladables prevista por dicho legislador para tales casos, corresponde establecer los medios concretos que permitan llevar a la práctica el eventual traslado de los feriados en cuestión, cuando así lo estime pertinente la Autoridad de Aplicación”.

El próximo caso: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

El nuevo esquema tendrá su primera prueba muy pronto. El próximo feriado trasladable es el domingo 12 de octubre, cuando se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Ahora, será la Jefatura de Gabinete de Ministros quien deberá decidir si ese día se traslada al lunes 13, en caso de aplicar la nueva norma, dando lugar así a un fin de semana largo extra, teniendo en cuenta lo que está fijado hasta el momento.

Según el decreto, este organismo cuenta con la potestad de dictar las reglamentaciones necesarias para garantizar el cumplimiento y la correcta instrumentación de la disposición. En septiembre no hay feriados nacionales, por lo que habrá que esperar hasta octubre para conocer cómo se aplicará esta nueva modalidad.

Si la Jefatura no decide mover el feriado de octubre, el próximo fin de semana largo recién llegaría en noviembre. En ese mes, el Día de la Soberanía Nacional caerá el jueves 20, pero el Gobierno ya dispuso su traslado al lunes 24 y además fijó el viernes 21 como día no laborable con fines turísticos. De esa manera, quienes tengan libre el viernes podrán disfrutar de cuatro días de descanso consecutivos.

El calendario completo de feriados nacionales que quedan en 2025 en Argentina

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se trasladaría del jueves 20 de noviembre por ser un feriado trasladable)

Diciembre

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

