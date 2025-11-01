Feria del Libro 2025 en Catamarca: El INAMU presenta publicaciones y la agregadora de música argentina

El Instituto Nacional de la Música (INAMU) se suma a la 17º Feria del Libro Catamarca 2025 con dos charlas dirigidas a la comunidad de músicos locales que tendrán lugar el día sábado 8 de noviembre, a las 18 hs, en la Sala Ezequiel Soria del Cine Teatro Catamarca (San Martín 555).

Las actividades estarán a cargo de Gustavo Rohdenburg y Nélida Saporiti quienes presentarán las herramientas y publicaciones que el INAMU pone a disposición de la comunidad musical del país. La participación es de carácter gratuito con inscripción previa a través del siguiente formulario: https://forms.gle/Npu8V3szKw7V7p1Q9

Los temas que abordarán las charlas serán: “AMA: La Agregadora de Música Argentina”, a cargo de Gustavo Rohdenburg, una herramienta desarrollada por el INAMU que marca un avance fundamental para el fortalecimiento de los proyectos musicales independientes del país que permite a grupos y solistas distribuir su música en más de 100 plataformas digitales (Spotify, YouTube, Deezer, iTunes, entre otras), de manera justa y transparente, respetando los derechos intelectuales de los artistas.

Se explicará su funcionamiento, el proceso de registro de obras y gestión de derechos, y se brindará información sobre cómo acceder a este beneficio, también los participantes recibirán un código para subir su música de forma ilimitada a través de la plataforma.

Luego será el turno de “Publicaciones del INAMU”, a cargo de Nélida Saporiti. Esta charla presentará las publicaciones realizadas por la institución y dedicadas a grandes referentes de la música popular argentina pertenecientes a distintas regiones culturales del país.

Entre ellas se destacan los libros sobre Gustavo “Cuchi” Leguizamón, Marcel Berbel, Mario del Tránsito Cocomarola y Camilo Matta, entre otros. Se abordarán los fundamentos y objetivos editoriales, los criterios de selección del material y otros aspectos relacionados con la producción de estos valiosos documentos culturales.