Feria del Libro 2025 en Catamarca: convocan a escritores para presentar libros

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte de Catamarca convoca a autoras y autores de libros interesados en realizar presentaciones en el marco de la 17º Feria Provincial del Libro a presentar sus propuestas.

La convocatoria es exclusiva para presentaciones de libros de reciente publicación, a fin de integrar la programación de la feria, que tendrá lugar del 6 al 9 de noviembre en CATA, Centro de Arte y Tecnología Aplicada.

Hasta el 17 de octubre está abierta la posibilidad de presentar propuestas, a través del correo electrónico feriadelibrocatamarca@gmail.com

La Feria del Libro 2025 se realizará bajo el lema “Los libros, portales infinitos” y reunirá a autores, editoriales y lectores en torno a propuestas vinculadas al universo literario.