Fentanilo: marcha de familiares en Rosario, donde murieron una 30 personas

Rosario será escenario esta semana de la primera movilización local de familiares de víctimas del fentanilo contaminado. La convocatoria será este jueves a las 18, en el Monumento Nacional a la Bandera, con la presencia de allegados de distintos lugares de la región y otras provincias.

La marcha se enmarca en el Encuentro Nacional de Familias Víctimas de Fentanilo Contaminado y está abierta a toda la comunidad. Los organizadores pidieron participar “sin colores políticos, en paz y honrando la memoria de las 124 vidas inocentes que ya no están”.

En la ciudad, se estima que unas 30 personas murieron por el consumo de fentanilo adulterado. Los familiares remarcan que la movilización busca visibilizar la tragedia y exigir justicia. También esperan que la sociedad acompañe para “tender puentes de ayuda a las familias que lo necesitan”.

Los convocantes señalaron su “convicción de lucha para encontrar a todos los responsables de este envenenamiento sin precedentes”. Es la primera vez que Rosario replica las marchas realizadas en La Plata, donde se inició la causa judicial.

Mientras tanto, en el Congreso avanza la investigación política sobre el caso. La semana pasada se realizó la segunda reunión de la Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre Fentanilo Contaminado, encabezada por la diputada y ex intendenta de Rosario Mónica Fein.

En esa instancia participaron autoridades del Hospital Italiano de La Plata y familiares de víctimas, entre ellos rosarinos. Allí se propuso que la comisión viaje a Rosario para reunirse con los afectados. El grupo de familiares locales ya presentó un pedido formal.