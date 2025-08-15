Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Fentanilo: Javier Milei apuntó contra el dueño del laboratorio y lo tildó de “eterno socio kirchnerista”

El presidente Javier Milei apuntó esta noche contra el dueño del laboratorio HLB Pharma detrás del escándalo del fentanilo contaminadoAriel García Furfaro, a quien calificó como “un eterno socio kirchnerista” y consideró que existe un “encubrimiento atroz” sobre el empresario.

“No pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos como ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro, un eterno socio kirchnerista, por la causa del fentanilo”, disparó Milei en un tramo de su discurso en el acto de lanzamiento de la campaña de LLA en el club Atenas de La Plata.

Ante esas palabras del jefe de Estado, la militancia respondió con el cántico: “Asesino, asesino“.

De inmediato, Milei se preguntó: “¿Acaso es casualidad que el juez de la causa (Ernesto Kreplak) justo sea el hermano del ministro de Salud (Nicolás Kreplak) de (el gobernador bonaerense, Axel) Kicillof?”.

Y cerró señalando que “es el amiguismo, la corrupción y el encubrimiento que ya destruyó al país y no quieren soltarlo en la provincia”.

  • River Plate empató 0-0 ante Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

    River Plate empató 0-0 ante Libertad en Paraguay por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

    El Millonario y el Gumarelo no se sacaron diferencias en Asunción y todo se definirá en una semana en Núñez. El ganador casi seguro chocará en cuartos con Palmeiras, que vapuleó a Universitario en Perú. River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción en un encuentro válido por la ida…

  • Central Córdoba venció 1-0 a Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

    Central Córdoba venció 1-0 a Lanús por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

    Central Córdoba venció 1-0 a Lanús en el Estadio Madre de Ciudades en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. La llave se definirá la semana próxima en la Fortaleza Granate. El gol de Central Córdoba: a los 57 minutos, tras un tiro de esquina desde la izquierda, José Florentín asistió de cabeza a Gastón Verón que la bajó…

  • Milei: “El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”

    Milei: “El kirchnerismo es peor que el narcotraficante”

    El presidente Javier Milei se puso hoy al frente de la campaña electoral de cara a las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Con un acto en el Club Atenas de La Plata, el jefe de Estado encabezó la presentación oficial de los principales candidatos de las ocho secciones electorales, quienes buscarán aumentar…

  • Catamarca: denuncian a un concejal de El Alto por presunto abuso y acoso sexual

    Catamarca: denuncian a un concejal de El Alto por presunto abuso y acoso sexual

    En las últimas horas trascendió que un concejal del Departamento El Alto habría sido denunciado en sede judicial por presunto abuso y acoso de índole sexual. Según el testimonio incorporado a la causa, una mujer habría manifestado que el episodio ocurrió en el interior de un comercio que pertenecería al edil, donde se habría encontrado…

  • Fentanilo: Javier Milei apuntó contra el dueño del laboratorio y lo tildó de “eterno socio kirchnerista”

    Fentanilo: Javier Milei apuntó contra el dueño del laboratorio y lo tildó de “eterno socio kirchnerista”

    El presidente Javier Milei apuntó esta noche contra el dueño del laboratorio HLB Pharma detrás del escándalo del fentanilo contaminado, Ariel García Furfaro, a quien calificó como “un eterno socio kirchnerista” y consideró que existe un “encubrimiento atroz” sobre el empresario. “No pueden salirse con la suya de cualquier barbaridad, sin importar su gravedad. Tomemos como ejemplo el encubrimiento atroz de Ariel Furfaro,…

  • El Gobierno pide la detención del “Señor del Fentanilo”

    El Gobierno pide la detención del “Señor del Fentanilo”

    La Vocería Presidencial a cargo de Manuel Adorni emitió este jueves un durísimo comunicado en el que pide la detención inmediata de Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma, a quien califica como “el Señor del Fentanilo”, y advirtió que si el juez de la causa, Ernesto Kreplak, no ordena su arresto en los próximos…