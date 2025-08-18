Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Fentanilo contaminado: comenzaron las pericias a las historias clínicas de pacientes fallecidos

Comenzaron las pericias a varias historias clínicas de pacientes muertos, que se encuentran dentro de la cifra de fallecidos por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.

De acuerdo a la información aportada por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinaseste lunes por la mañana se dio inicio a las pericias de 20 historias clínicas por parte del equipo del Cuerpo Médico de la Corte Suprema de Justicia.

En estas evaluaciones los investigadores podrán constatar si los decesos están relacionados a fallas multiorgánicas provocadas por el opioide contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia.

Esto último se podrá saber luego de la entrega del informe por parte del Instituto Malbrán respecto a cómo ocurrieron las adulteraciones de las ampollas.

Estas dos pericias serán fundamentales ya que, de este modo y dependiendo del resultado de las mismas, el juez Ernesto Kreplak podría imputar a Ariel García Furfaro, dueño de ambos laboratorios, y a todo su equipo.

Un documento al que accedió NA informaba que una comisión de la ANMAT había detectado numerosas irregularidades en el laboratorio Ramallo hasta seis días antes de que comiencen a elaborar el fentanilo.

En la inspección realizada en el establecimiento entre el 28 de noviembre al 12 de diciembre de 2024 “fueron detectadas deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores en la Gestión del Sistema de Calidad Farmacéutico (Validación de procesos, documentación, entre otros) en Producción, en Recursos Humanos, en Depósitos, en Control de Calidad, entre otros”.

Allí, según esclarece el escrito, “los incumplimientos comprometen la calidad, seguridad y eficacia de los productos elaborados”, dando a entender el escenario de gravedad que había en los laboratorios y que anticipaba lo que iba a ocurrir.

Aun así, la presentación formal de dicho operativo fue anunciada en febrero de este año, momento en el que el opioide ya había sido colocado en miles de pacientes.

  • Espert, sobre las listas de Fuerza Patria: “Son todos la misma mierda con distinto olor”

    Espert, sobre las listas de Fuerza Patria: “Son todos la misma mierda con distinto olor”

    El candidato a diputado de La Libertad Avanza José Luis Espert descalificó las listas que presentó Fuerza Patria y pidió dar la batalla cultural durante la campaña electoral para ganar las elecciones legislativas nacionales y bonaerenses.  “No importa quién sea, son todos la misma mierda con distinto olor respecto de los nombres anteriores que tuvieron Unión por la Patria,…

  • El Fiscal Federal intervino en la protesta de los internos del Penal de Catamarca que pidieron acelerar juicios y sus causas

    El Fiscal Federal intervino en la protesta de los internos del Penal de Catamarca que pidieron acelerar juicios y sus causas

    El grupo de internos del Pabellón 9 Sur del Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, llevó a cabo este lunes una manifestación para solicitar la intervención de la Justicia Federal, reclamando la necesidad de acelerar las fechas de juicio y la elevación de sus causas a instancia judicial. El Fiscal Federal se presentó en la Unidad…

  • Catamarca: la OSEP acordó actualización con Bioquímicos

    Catamarca: la OSEP acordó actualización con Bioquímicos

    La Obra Social cerró una nueva actualización con el Colegio de Bioquímicos. Además, el equipo directivo de OSEP se reunió con autoridades del Hospital Alemán de Buenos Aires. El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, mantuvo un encuentro la semana pasada con representantes del Colegio de Bioquímicos, con el…

  • El Gobierno formalizó la reorganización del Ministerio de Economía

    El Gobierno formalizó la reorganización del Ministerio de Economía

    El gobierno nacional publicó hoy un decreto por el cual formalizó la nueva estructura del Ministerio de Economía, en el que incluye los cambios de objetivos y funciones de diferentes áreas, confirma disoluciones y establece una nueva distribución de tareas. BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL – Decreto 585/2025 La norma fija cambios…

  • Catamarca: Gustavo “Gallo” Jalile calificó al concejal Cabrera como de “flojas convicciones”

    Catamarca: Gustavo “Gallo” Jalile calificó al concejal Cabrera como de “flojas convicciones”

    El exintendente de Valle Viejo, Gustavo Roque Jalile, ayer sorprendió con su postulación como candidato a Concejal por la coalición Somos Provincias Unidas Catamarca. Este lunes, en diálogo con Radio TV Valle Viejo, consultado sobre la futura conformación del Concejo Deliberante de Valle Viejo, vaticinó que el oficialismo “va a salir tercero”, porque las encuestas…

  • Fentanilo contaminado: comenzaron las pericias a las historias clínicas de pacientes fallecidos

    Fentanilo contaminado: comenzaron las pericias a las historias clínicas de pacientes fallecidos

    Comenzaron las pericias a varias historias clínicas de pacientes muertos, que se encuentran dentro de la cifra de fallecidos por el fentanilo contaminado de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. De acuerdo a la información aportada por fuentes del caso a la Agencia Noticias Argentinas, este lunes por la mañana se dio inicio a las pericias de 20 historias…