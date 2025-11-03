Femicidio y suicidio en Misiones: un hombre mató a su pareja de un escopetazo y minutos después se quitó la vida

Una mujer de 41 años habría sido asesinada de un disparo, y después, durante un rastrillaje su pareja fue hallado muerto con una herida de arma de fuego, en un aparente hecho de femicidio seguido de suicidio.

El hecho se conoció alrededor de las 15:45 horas de este domingo en la colonia Yacutinga. Efectivos de la Comisaría de la Mujer de Gobernador Roca y de la Unidad Regional IX de Jardín América acudieron al lugar tras un llamado que alertaba sobre disparos de arma de fuego en una vivienda rural.

Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de Claudia de Lisboa (41 años) frente a la vivienda, con una herida de arma de fuego en el pecho.

Luego de un intenso rastrillaje por la zona, a unos 200 metros dentro de la misma propiedad, hallaron el cuerpo de Omar Rozsinieski (68 años), quien presentaba un disparo en la cabeza y tenía a su costado una escopeta calibre 28, presuntamente utilizada en ambos hechos.

En el lugar trabajan personal de la División Policía Científica y el médico policial, quienes realizan las pericias correspondientes por orden del Juzgado de Instrucción en turno.

La investigación continúa bajo estrictas medidas judiciales para determinar la secuencia exacta de los hechos.