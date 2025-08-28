Radio TV Valle Viejo
Femicidio: hallaron semi enterrada a una mujer en su casa

Una mujer fue hallada muerta y semi enterrada en su casa de Tristán Suárez y las autoridades descartaron que se haya tratado de un robo. Mientras avanza la investigación para saber quién fue el autor material del femicidio, su hija adolescente fue internada en el área de psiquiatría de un hospital y su novio, nueve años mayor, quedó detenido por encubrimiento.

El caso, que trascendió en las últimas horas, sucedió el martes por la noche en una vivienda ubicada en la calle Leandro N. Alem al 100, en Tristán Suárez, lugar donde Claudia Scarzzolo, de 38 años, fue encontrada muerta y semi enterrada en el patio.

La investigación, que quedó en manos de la UFI N°3 Descentralizada de Ezeiza, a cargo de la fiscal María Lorena González, hay más dudas que certezas. Esto se debe por las inconsistencias en los relatos de las últimas personas que vieron con vida a Scarzzolo, entre ellas su hija.

Según detalla el parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas, personal policial se entrevistó en el lugar con un ciudadano, identificado como T.M.N.I., de 38 años, quien se encontraba acompañado por su hija menor, de 15.

En la puerta del domicilio, la menor manifestó que había concurrido a la casa debido a la imposibilidad de establecer comunicación con su madre.

Al ingresar al inmueble se observaron rastros de barro y manchas hemáticas en distintos sectores y, con la presencia de la fiscal y personal de Policía Científica de Casos Especiales, se procedió a un rastrillaje en el patio trasero, hallándose tierra removida. Al excavar se localizó el cuerpo sin vida de la víctima, envuelto en una sábana y con múltiples heridas de arma blanca.

De manera inmediata se realizó un importante operativo en la zona y se procedió a la realización de entrevistas con la hija de la víctima y la pareja de la menor, de 24 años, ambos testimonios que resultaron confusos y contradictorios, conforme a lo informado.

Sumado a las declaraciones, se hizo un relevamiento de las cámaras de seguridad, lo que permitió establecer que a las 03:50 hs arribó a la casa un auto Peugeot 208 negro, del cual descendieron el joven y su padre, quienes a los tres minutos se retiraron junto a la menor en el mismo vehículo.

Tiempo después, a las 04:05 hs, un auto Fiat Cronos oscuro llegó a la vivienda y en el video se observa que de la finca sale un masculino no identificado que se retira en dicho rodado.

Como parte de la pesquisa, se incautaron los celulares de la víctima, la menor y su pareja R.D.F.

“Del análisis preliminar se constató que la menor manipuló el celular de la víctima y envió mensajes a las 08:00 hs, justificando una supuesta ausencia laboral por ‘problemas personales’, con el fin de encubrir el hecho”, destacaron fuentes del caso.

Asimismo, desde la fiscalía indicaron que se descartó la hipótesis de robo, al no registrarse faltantes.

Como medidas judiciales, tras las pruebas reunidas, la fiscal dispuso la internación de la menor en el Hospital Zonal de Ezeiza, sector psiquiatría, y la aprehensión del joven por el delito de encubrimiento de femicidio. Se remitieron actuaciones al Juzgado de Menores N°3.

