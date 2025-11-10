Femicidio en Santiago del Estero: “Se me fue la mano”

La ciudad de Frías, Santiago del Estero, vive horas de conmoción tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Emilse Camila Barrera, una joven de 18 años, encontrado este domingo en una zona montuosa cercana a Catamarca y la ruta nacional 157. El cuerpo fue descubierto por un hombre de 63 años que pasaba por el lugar y alertó de inmediato a las autoridades.

Según los primeros informes policiales, la víctima presentaba un golpe en el rostro y rastros de sangre, lo que hace sospechar de una muerte violenta. En el lugar trabajó personal de la División Homicidios de Santiago del Estero junto a la fiscal de turno, Dra. Natalia Simoes, quien ordenó preservar la escena y realizar la autopsia correspondiente para determinar las causas del deceso.

Horas después del hallazgo, la investigación dio un giro clave con la detención de Eduardo Pallares, señalado como el principal sospechoso del crimen. El hombre reconoció haber mantenido un encuentro con la víctima y, según trascendió, habría declarado que “se me fue la mano”.

La fiscalía también investiga la posible participación de Dolores Estefanía del Carmen, señalada como la persona que le conseguía clientes a la joven para presuntos encuentros sexuales. Otro involucrado es René Roberto Juárez, propietario de una vivienda en el barrio Banda Verde, donde Emilse habría sido vista por última vez. Hasta el momento, Juárez no prestó declaración.

El caso se encuentra bajo estrictas medidas de reserva, mientras los investigadores analizan cámaras de seguridad, testimonios y pericias forenses en busca de reconstruir las últimas horas de la joven.

La muerte de Emilse Barrera generó profunda indignación y dolor entre los vecinos de Frías, que exigen justicia y mayor protección para las mujeres frente a los reiterados casos de violencia en la región.