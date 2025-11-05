Femicidio de Daiana Mendieta: avanzan en pruebas clave para esclarecer el crimen

Entre Ríos: En el marco de la causa que investiga el femicidio de Daiana Magalí Mendieta, continúan las declaraciones testimoniales, se dispusieron pericias telefónicas a los aparatos secuestrados y ya iniciaron las pericias químicas a los elementos incautados como prueba. Así lo confirmaron fuentes judiciales ligadas a la investigación. De acuerdo a los datos recabados, se programaron las entrevistas a más testigos para la semana próxima.

Hasta el momento, el único detenido e imputado por el femicidio que conmocionó a la localidad de Gobernador Mansilla es Gustavo Brondino. El cuerpo de la joven fue encontrado al fondo de un pozo de agua el martes 7 de octubre, con un golpe en la parte posterior de la cabeza con un elemento contundente que le produjo un orificio que primeramente se confundió con un disparo de arma de fuego.

Esas medidas de pruebas serán clave para determinar qué ocurrió entre la noche del viernes y la mañana del martes, cuando fue hallado el cuerpo. Existen versiones que circulan en la localidad, y aunque ninguna ha sido formalmente confirmada, la Fiscalía trabaja sobre al menos las conversaciones vía WhatsApp que Brondino mantuvo con la víctima como último rastro de vida conocido.

A la fecha, no se han hallado el teléfono celular de Daiana ni el arma homicida. Pero se analizan líneas de investigación vinculadas a violencia de género, relación de proximidad entre la víctima y el imputado, y la posibilidad de testigos que aún no se presentaron.

La camioneta de Mendieta

Brondino, de 55 años, a quien apodan “Pino”, es vecino de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, la localidad de poco más de 2.700 habitantes donde ocurrió el crimen. Ambos eran vecinos. La joven, de 22 años, se había retirado de la casa familiar el viernes 3 de octubre, alrededor de las 20, y la familia no volvió a tener contacto con ella. Su teléfono celular perdió conexión a los pocos minutos. El domingo a la madrugada fue hallada el Chevrolet Corsa en el que había salido, abandonado en un camino vecinal, con las llaves puestas.

Gustavo Brondino, imputado por el femicidio de Daiana

Las primeras sospechas sobre el femicidio recayeron sobre Brondino. Los dos únicos allanamientos que practicó la Policía en el marco de la investigación fueron a su casa familiar y a un depósito que ocupa. El domingo 3 cuando efectivos de la fuerza llegan a su casa, Brondino los amenaza con un arma de fuego. Por esa razón se abrió una causa por resistencia a la autoridad y, desde entonces, permanece detenido en la Jefatura de Policía de Tala.

La defensa de Brondino, que ejerce el abogado Claudio Manfroni, quien manifestó que no brindará declaraciones a la prensa en el marco de su accionar como representante del imputado. “Los juicios se dirimen en el ámbito de la Justicia. Si en algún momento tengo que convencer de la inocencia de mi cliente es a quienes juzgan, no a la opinión pública que no tiene ningún derecho a juzgar”, había señalado.