Federico Sturzenegger pidió no vetar el proyecto de Coparticipación: facilitaría realizar cambios en el reparto de recursos

No es nuevo que los funcionarios del Gobierno -y particularmente Javier Milei- tienen interés en modificar la Ley de Coparticipación Federal, pero este domingo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, ofreció una vía sobre la cual considera que puede materializarse: en concretó, recomendó ceder y promulgar (es decir, no vetar) el proyecto de redistribución de fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que propusieron los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno, que ya tiene media sanción del Senado.

En un reportaje en LN+, el ministro desregulador afirmó que no vetaría esta iniciativa, ya que su promulgación permitiría modificar la Ley de Coparticipación Federal directamente desde el Congreso, sin requerir la ratificación de todas las legislaturas provinciales, como exige el procedimiento vigente.

“Yo digo que esto cambia todo si se aprueba. De hecho, si el presidente me consulta, yo le diría, esta no la vete. Desde la Constitución del 94, hay mucha discusión sobre si la Coparticipación la puede cambiar el Congreso o no. En general, se dice que si se cambia la Ley de coparticipación se necesitaría que cada una de las provincias lo ratifique. El Senado acaba de validar que la ley de coparticipación se puede cambiar con una ley simple del Congreso”, fue el fragmento completo de la declaración de Sturzenegger, al hablar de la ratificación que hubo de provincias opositoras al Gobierno como Formosa.

En el Ministerio de Desregulación aclaran que no se trata de una propuesta que se pueda materializar, sino que la intención de ese ejemplo era “marcar el absurdo y lo poco pensada que fue la votación por parte de los gobernadores”. “Él dijo que se lo iba a plantear a Milei”, remarcan, afirmando que no se trata de una alternativa que haya surgido desde Presidencia.

Consultados por el sitio de noticias Infobae, desde diversos despachos oficiales dijeron estar de acuerdo con la iniciativa. “No es para nada mala. Supongo que si lo dijo lo debe haber conversado con Javier [Milei]”, dijo un funcionario de acceso directo al despacho presidencial. Desde el Congreso también destacaron la declaración del ministro: “Es brillante. No sé para qué lo cuenta porque sería buenísimo hacerlo”.