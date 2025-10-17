Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Federico Sturzenegger atacó a los empresarios por demorar los cambios en la indemnización: “Les dimos libertad y no hacen nada”

Mar del Plata. Durante su presentación en el 61° Coloquio de IDEA, que finaliza este viernes en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia directa a los miembros del sector privado respecto al estancamiento en la reforma laboral.

Ante unos 1.000 hombres de negocios que lo escuchaban atentamente en el principal auditorio del hotel, Sturzenegger sostuvo que el Gobierno otorga libertad para rediseñar contratos laborales, pero los empresarios no avanzan. “El año pasado pedí que levanten la mano quienes estuvieran resolviendo el tema del cese laboral, pero no hizo nada nadie”, expresó, subrayando que la administración decidió delegar esa responsabilidad en el sector privado y, en su diagnóstico, este no adoptó ninguna medida concreta.

El ministro se refería puntualmente a los cambios impulsados desde el Gobierno para que cada sector defina, en su negociación colectiva, si quieren continuar con el actual esquema de indemnización o buscar un fondo de cese al estilo del que rige en el sector de la construcción. Pero como dijo el funcionario, hubo poco avances al respecto.

“Nosotros lo armamos con Julio Cordero (secretario de Trabajo) y le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Dijimos: ´definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win entre la empresa y el trabajador´“, afirmó el ministro. Y agregó: ”No voy a pedir que levanten la mano, que ya sé que nadie hizo nada. Entonces, el Gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. No será tan grave el problema porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, eso ya lo verán ustedes”, señaló Sturzenegger.

  • Trump dijo que Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos

    Trump dijo que Maduro le ofreció “de todo” para evitar un conflicto con Estados Unidos

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que el dictador venezolano Nicolás Maduro le ha ofrecido “de todo” porque no quiere “meterse” con Estados Unidos, según declaraciones realizadas en la Casa Blanca. “Él me ha ofrecido de todo. ¿Saben por qué? Porque no quiere meterse con Estados Unidos”, dijo Trump en respuesta a una pregunta sobre…

  • Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos

    Franco Colapinto largará 17° en la Sprint del GP de Estados Unidos

    Luego de terminar 16° en la práctica libre, el piloto argentino deberá remontar desde atrás en la carrera de corta duración del sábado en el Circuito de las Américas. ¡TERMINÓ LA SQ2! Lando Norris marcó el camino en Austin (1:33.033) y fue escoltado por Max Verstappen (1:33.163) y Oscar Piastri (1:33.171). Ferrari metió a sus…

  • Un médico falleció al caer de un mirador en Santa Cruz

    Un médico falleció al caer de un mirador en Santa Cruz

    El profesional de la salud, de 36 años de edad, perdió la vida en un accidente ocurrido este jueves en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, mientras realizaba una caminata en las cercanías del mirador Dos Cóndores, en El Chaltén. La víctima se encontraba de vacaciones en la región y realizaba una caminata…

  • Catamarca: Salud fortalece el recupero de gastos hospitalarios

    Catamarca: Salud fortalece el recupero de gastos hospitalarios

    Con el objetivo de fortalecer la gestión y el trabajo articulado a fin de optimizar los recursos del sistema público de salud, el Ministerio de Salud llevó a cabo la capacitación “Gestión de Alto Impacto para Equipos de Salud: Estrategias para optimizar recursos y resultados”, destinada al personal del Área Programática N°1. La jornada tuvo…

  • Federico Sturzenegger atacó a los empresarios por demorar los cambios en la indemnización: “Les dimos libertad y no hacen nada”

    Federico Sturzenegger atacó a los empresarios por demorar los cambios en la indemnización: “Les dimos libertad y no hacen nada”

    Mar del Plata. Durante su presentación en el 61° Coloquio de IDEA, que finaliza este viernes en el hotel Sheraton de Mar del Plata, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, lanzó una advertencia directa a los miembros del sector privado respecto al estancamiento en la reforma laboral. Ante unos 1.000 hombres de negocios que…

  • Catamarca: Mujeres Unidas Andalgalá se manifestaron frente a la Fiscalía por un caso de restitución infantil (Video)

    Catamarca: Mujeres Unidas Andalgalá se manifestaron frente a la Fiscalía por un caso de restitución infantil (Video)

    Esta mañana de viernes, integrantes del colectivo Mujeres Unidas Andalgalá (MUA) protestaron frente a la Fiscalía de Instrucción de la ciudad, reclamando la restitución de un niño a su madre, Yxi Escobar, en un caso que denuncian como vinculado a violencia de género. La manifestación, que comenzó pasadas las 9:30, busca visibilizar la falta de…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3