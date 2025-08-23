Fantino toma distancia del Gobierno de Milei en medio del escándalo de las coimas

Mientras el Gobierno mantiene el silencio y sigue creciendo el escándalo desatado por la revelación de los audios con presuntos pedidos de coimas en discapacidad, que salpican a Karina Milei y “Lule” Menem, el conductor de Neura Alejandro Fantino pidió que “caiga en cana el que tenga que caer” y explicó el trasfondo de su nota con Diego Spagnuolo.

“Si hay algo que tiene que saltar, como ahora que empieza a moverse, que salte rápido. Yo no mato a los mensajeros”, expresó Fantino en los primeros minutos de su programa, donde habló del escándalo de presuntas coimas a laboratorios que provocó la salida de Diego Spagnuolo, amigo y exabogado del Presidente, de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

Sin pelos en la lengua, el conductor ratificó su apoyo al gobierno libertario, pero dejó en claro sus límites: “Yo también apoyo a Javier, quiero que le vaya bien al Gobierno, pero tampoco voy a permitir que si aparecen algunas de estas ratas que robaron o se llevaron la que es de los argentinos…Que se vayan a Guantánamo y que le tiren maíz al sol como las gallinas”.

Ante las críticas formuladas por los trolls libertarios respecto de los audios de las presuntas coimas, que fueron difundidos por el canal de streaming Carnaval, Fantino aseguró que celebra lo sucedido y salió a bancar a sus colegas: “No hay denunciantes buenos y denunciantes malos, no seamos ’verga’ con eso”.

“Hicieron un gran laburo: mostraron los audios, desataron esos audios un montón de fichas que están cayendo. Laburaron bien, hicieron lo que tenían que hacer. Tenían los audios y está perfecto. Si nosotros los hubiésemos tenido también los hubiéramos puesto sino qué somos boludo… Gato yeso levantando la mano… chupando pija… diciendo ’está todo bien, está todo bien’. No, boludo, que caiga en cana el que tiene que caer”, explotó Fantino, en una edición del programa que estuvo tomada por el caso de los supuestos sobornos en el área de discapacidad.

Al referirse a la entrevista con Spagnuolo, la cual realizó en Neura el 8 de julio de 2024, el conductor detalló cómo se gestó la nota: “Vino acá a denunciar y contar al aire lo que había encontrado en Andis del gobierno pasado. Yo le di la posibilidad, si tenía ganas de decir algo, que lo dijera al aire. Si esto que está pasando hubiese pasado en ese momento, tal vez le hubiese evitado un montón de dolores de cabeza a futuros al Gobierno y a mucha gente del Gobierno”.

“Cuando le voy a hacer la nota, Agustín (Rodríguez) me dice ‘che, por qué no lo indagás a tu estilo, tirale a ver si te cuenta porque me parece que está con algunos ruidos con alguna parte del Gobierno. Viste que el Gobierno tiene dos o tres sectores, pero dos sectores que mucho no encuentran una relación que fluya’ y me dice ‘por qué no le preguntás por cómo se llevan porque me parece que están medio a los tiros con el sector de los Menem’. Bueno, empieza la nota, le encarno y el tipo no picó. Si hubiese tenido ganas de contarlo, lo hubiese podido haber contado acá al aire”, recordó sobre la charla que tuvo en la previa de la nota con su compañero de streaming y abogado personal.

Luego de aclarar que no podía revelar lo que le había anticipado Agustín Rodríguez, Fantino explicó por qué dijo “Lule” durante su entrevista. “Yo se lo pregunté, ustedes vieron mi nota. Pin, pun, pan. Le tiro un par de cosas y le digo ‘Totora, Chivilcoy, Lule, Tucumán’ y el flaco no pica. Miró para el costado y la sacó…Le pegó como el “Cuti” Romero y la sacó al córner y siguió la nota”.