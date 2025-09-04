Fama: “Tenemos que cambiar los insultos por acuerdos”

El senador nacional Flavio Fama apoyó la reforma del régimen legal de los DNU y sostuvo que gobernar a base de decretos es totalmente inconstitucional.

Para el legislador, este marco legal provocó tres efectos regresivos: Aprobación tácita por inacción, incentivo al hiperpresidencialismo e inseguridad jurídica.

“Los pesos y contrapesos establecidos en la Constitución no son caprichosos. Hay muchísimos ejemplos de DNU que ni siquiera han sido tratados por la Comisión correspondiente. Es mucho más fácil hacer un decreto que hacer acuerdos en el Congreso”.

Además, se preguntó: “Ahora que todos quieren inversiones, ¿se puede confiar en la estabilidad jurídica de este país cuando se gobierna a puros decretos?”.

Finalmente, el representante de Catamarca manifestó que no es una reforma en contra de nadie, más allá de que el Presidente actual haya hecho abuso de los DNU. “Es para este gobierno y para todos los que vengan. Tenemos que cambiar los insultos por conversaciones, madurar como democracia e ir para delante”.