Fallo judicial millonario contra Valle Viejo: sospechan un arreglo entre la empresa de cloacas y los abogados del municipio para “dejar caer” la causa y repartirse el dinero

Este miércoles, el exconcejal del Departamento Valle Viejo, Javier Espinoza, dio a conocer el fallo de la Corte de Justicia, donde la empresa COARCO, encargada de la obra de cloacas, le ganó un juicio al municipio chacarero, que ahora por prescripción de la causa deberá pagar la suma de 160 millones de pesos.

Espinoza, en diálogo con Radio TV Valle Viejo, abrió sospechas sobre los abogados que participaron en la causa: “Esto me parece raro y voy a ser sincero en esta cuestión. ¿Qué pasa si hubo un acuerdo de la municipalidad para dejar caer esta causa y después pagar estos honorarios y repartírsela? Por eso yo voy a presentar una acción penal en el caso de que estos honorarios de 160 millones no sean solventados por el patrimonio personal de la intendenta y todos estos secretarios, uno más inútil que el otro, desde su patrimonio personal, si no afrontan este gasto, yo voy a hacer una denuncia penal porque acá me parece raro que hayan dejado vencer los plazos de esta causa tan importante y con una cifra grandísima”.

Javier Espinoza profundizó su sospecha: Los abogados del Estado y los de COARCO están a derecho, estoy hablando del doctor Prieto, la doctora Corrales, por parte del Estado y por parte de la empresa. Ellos están a derecho, pero a mí no me cierra la cuestión de que los abogados de la intendenta hayan dejado dormir esta causa, se hayan dejado perder. Con la cifra que significa. Es como que ustedes hacen una casa con tal empresa, después la empresa les entrega una casa destruida, totalmente mal hecha, ustedes le hacen un juicio a esa empresa y después resulta ser que son ustedes los que les tienen que pagar a esa empresa porque su abogado dejó vencer los plazos. ¿Y qué sospecharían ustedes? ¿Que hubo un arreglo entre la empresa y el abogado de ustedes para entregarlos y después repartirse el dinero por abajo? Esta sospecha mía se va a concretar en la medida de que estos 160 millones no lo afronten de su patrimonio la intendenta y toda esa manga de inútiles que tiene el secretario. Me huele algo mal y me presentaré a la Fiscalía General para que investigue esta causa”.