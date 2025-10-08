Radio TV Valle Viejo
Facundo Manes denunció que Martín Menem lo amenazó, pero un video lo desmiente

El diputado nacional por Democracia para Siempre, Facundo Manes, denunció que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo amenazó en uno de los pasillos del Congreso de la Nación, en la previa a la sesión por la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).

“El Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, me acaba de amenazar en un pasillo del Congreso. Literalmente me dijo: ‘Rogá que no haya quórum, porque te vamos a hacer mierda. Hoy empieza una operación de prensa brutal contra vos’. Tenemos una sola tarea común: terminar con esta locura en la Argentina”, acusó Manes desde su perfil en X.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desmintió las supuestas amenazas que el diputado de Democracia para Siempre Facundo Manes dijo haber recibido de su parte, y a favor de la versión del riojano tomó estado público un video del cordial y breve intercambio que tuvieron ambos legisladores antes de que comenzara la sesión.

“No le faltes a la verdad, Facundo. La política necesita seriedad, no teatro”, le contestó Menem al diputado y candidato a senador a través de su cuenta en la red social X.

En el video, ambos dirigentes políticos se saludan con amabilidad en un muy breve cruce y siguen de largo, y no hubo tiempo para que el titular de Diputados le dijera todo lo que denunció Manes.

El neurocientífico ya había tenido en el pasado un encontronazo en los pasillos de la Cámara baja con el asesor presidencial Santiago Caputo, el 1 de marzo último, cuando tras la apertura de sesiones ordinarias este último lo increpó en duros términos según pudo verse en las cámaras de seguridad del Congreso.

Manes denunció judicialmente a Caputo por amenazas, pero la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar la causa por “inexistencia de delito”, fallo que luego fue revocado por la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires que ordenó reabrir el caso.

El médico y neurocientífico oficializó en septiembre su lanzamiento como candidato a senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires, y presentó su espacio “Para Adelante”, bajo la consigna “Ni los de antes ni los de ahora” aludiendo al kirchnerismo y a La Libertad Avanza.

