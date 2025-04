Fabiola Segura declaró ante el fiscal Costilla sobre el crimen del ministro Rojas: “se hablaba de muerte natural”

Este mediodía a la salida de tribunales, la exministra de Seguridad de la provincia, Fabiola Segura, habló con los medios que la aguardaban afuera, y en sus declaraciones dijo que cuando vieron el cuerpo sin vida del asesinado ministro Juan Carlos Rojas, quienes allí estaban desde un primer instante no percibieron que se hubiera tratado de un homicidio.

Dijo que habló sobre el momento “en que uno se anotició y todo lo posterior a lo que fue hasta los últimos tiempos y hasta las intervenciones que hicimos a nivel nacional con el Ministerio de Seguridad de la Nación. Yo cuando llegué, por supuesto, estaba él (por Fernando Rojas) y había mucha gente y es lo que le dije a él (al fiscal), que fue como la primera medida es reforzar con más personal policial el perímetro”.

Consultada si observó que se trataba de una muerte natural, y que eso comentaban los funcionarios en ese momento, Segura aclaró: “Yo no dije que fue de funcionarios, yo dije, en el contexto general, había mucha gente afuera y es como que el parámetro común que se manejaba, obviamente, que teniendo en cuenta que todavía ha sido muy reciente, era de que era producto de un paro cardiorespiratorio”.

Cuando le preguntaron si advertía las lesiones en el cuerpo del Ministro, la exministra respondió: “La verdad que hasta ese momento, vuelvo a decir, creo que todos tenemos que estar en ese contexto de que fue algo muy reciente y no había llegado las personas idóneas como, por ejemplo, la médica o el personal de homicidios y demás”.

Sobre la convocatoria realizada ahora que no es más funcionaria, dijo que no le sorprendió: “Para nada, porque es parte del proceso que se está llevando adelante y lo que quieren hacer posterior a esto, ¿no? Creo que, si bien fue la primera cita, pero vienen más citaciones que ya están, así que no, para nada”.