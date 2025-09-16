“¡Ey, pará amigo!”: lo acusaban de ladrón y lo arrastraron atado a un auto por la calle

Las salvajes escenas de la inseguridad se repiten diariamente en el conurbano bonaerense. En San Justo, La Matanza, un hombre al que acusaban de haber asaltado a una mujer fue atado de las piernas a un vehículo y arrastrado en el asfalto.

La secuencia quedó filmada por los vecinos. “Ahora no le vas a robar a ninguna señora“, le gritan. El supuesto ladrón le ruega al conductor de la Renault Duster, devenido en peligroso justiciero: “¡Ey, pará amigo!“.

Según pudo saber Clarín, todo empezó este domingo en Parral y Sócrates. Terminó a 200 metros, en Canadá y Charrúa.

En las imágenes se puede ver que la Sandero atraviesa dos lomos de burro, pero a baja velocidad, con el presunto asaltante a los gritos en una especie de brutal culipatín urbano.

El hombre sufrió lesiones leves y no quiso radicar la denuncia.

Sin embargo, se inició una investigación de oficio, a cargo de la fiscal Mariana Sogio, de la UFI N° 6 de La Matanza.