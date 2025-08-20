Evitaron la descarga de 300 kilos de marihuana en la costa del río Paraná

En horas de la madrugada del martes, efectivos del Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional, junto con personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimiento Judiciales “Eldorado”, llevaron adelante un operativo en la localidad de Puerto Mado, Misiones. La acción se enmarca dentro de los patrullajes habituales que la fuerza realiza en la zona para combatir el narcotráfico transnacional.

Durante la recorrida, los gendarmes visualizaron una embarcación que transportaba bultos desde Paraguay y que se acercaba a la costa argentina. La maniobra llamó inmediatamente la atención de los uniformados, quienes decidieron intervenir.

“Ante esta situación, los funcionarios dieron la voz de alto en nombre de la Institución, luego los individuos arrojaron la carga a orillas del río Paraná y huyeron en dirección al país vecino”, precisaron fuentes del procedimiento. La rápida reacción de los delincuentes impidió su detención, pero permitió incautar el cargamento.

Hallazgo de la droga y primeras pericias

Una vez controlada la situación, los efectivos procedieron a inspeccionar el área donde la lancha había abandonado la mercadería. Posteriormente, los uniformados aseguraron la zona y, en presencia de testigos, iniciaron la apertura de los bultos hallados.

En total se contabilizaron 12 paquetes, que fueron sometidos a los análisis de rigor por parte del personal de Criminalística y Estudios Forenses de la fuerza. Con el apoyo de tecnología especializada y reactivos, se realizó tanto el pesaje como las pruebas de campo conocidas como Narcotest.

“Las mismas arrojaron resultado positivo para cannabis sativa con un peso total de 300 kilos 800 gramos”, confirmaron desde Gendarmería, destacando la magnitud del operativo.

Intervención judicial y secuestro de la droga

El hallazgo fue informado a las autoridades judiciales competentes. Intervino el Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Eldorado, que dispusieron el labrado de las actuaciones correspondientes y el decomiso de la totalidad de la droga.

La zona de Misiones continúa siendo un punto estratégico en la lucha contra el narcotráfico, debido a su extensa frontera fluvial con Paraguay y Brasil.

Este procedimiento, que permitió sacar de circulación más de 300 kilos de marihuana, se suma a una serie de incautaciones recientes en la región.