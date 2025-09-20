Estuvo cuatro días perdido: encontraron al joven que había desaparecido después de salir de su trabajo

Luego de cuatro días de búsqueda, Sergio Leonel Ramos, el joven de 20 años que había desaparecido misteriosamente después de salir de la verdulería en la que trabajaba en la localidad bonaerense de Villa Lynch, fue encontrado con vida.

Según confirmó su familia a Infobae, el chico fue hallado en la Ciudad de Buenos Aires en buen estado de salud. Ramos había sido visto por última vez el lunes pasado. De acuerdo con los datos suministrados por Janet, su tía, “estaba medio ido y perdido” al momento del hallazgo. Sin embargo, aclaró que se encuentra bien y ya está junto a su madre.

El lunes pasado se fue de la casa de su tía para trabajar a la verdulería en la que es empleado desde hace poco más de un mes, luego salió a comprar algo y desapareció sin dejar rastro.