Estudiantes perdió 2-1 con Flamengo en el Maracaná por la ida de los cuartos de final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata perdió 2-1 con Flamengo en el mítico Estadio Maracaná. El encuentro, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. La serie quedó abierta y se definirá en una semana en La Plata.

El elenco argentino comenzó perdiendo desde el vestuario ya que en la primera jugada del encuentro, el conjunto carioca tardó solo 18 segundos para abrir el marcador con el tanto de Pedro tras una media vuelta desde el piso. Fue el octavo gol más rápido en la historia del torneo detrás de Félix Suárez (Alianza Lima) con 6 segundos en 1976, Alfredo Mendoza (Newell’s) con 7 segundos en 1992, José Sosa (Estudiantes) con 8 segundos en 2010, Carlos Maldonado (Táchira) con 10 segundos en 1989, Santiago Rodríguez (Nacional) y Kaio Jorge (Santos), ambos con 11 segundos en 2020 y Arthur (Botafogo), con 13 segundos, este año.