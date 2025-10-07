Estudiantes “Eco Rebeldes” vivieron una experiencia inolvidable en Fiambalá

Más de 60 estudiantes “Eco Rebeldes” de los departamentos Fray Mamerto Esquiú, Capayán y Valle Viejo, participaron de una jornada de intercambio y convivencia en la localidad de Fiambalá, departamento Tinogasta, como parte del programa que promueve el compromiso ambiental y la participación juvenil. Durante la visita, los jóvenes disfrutaron de distintas actividades recreativas y culturales, como sandboard en las dunas, recorrido por sitios históricos y disfrutaron del reconocido complejo termal.

Esta experiencia representa mucho más que un viaje de recreación, ya que es el premio al esfuerzo, la creatividad y el compromiso ambiental que cada grupo demostró junto a sus docentes guía. El encuentro permitió fortalecer lazos, compartir aprendizajes y revalorizar la riqueza natural y cultural de Catamarca.

“En un contexto global que demanda acciones concretas frente al cambio climático, el compromiso de los jóvenes con el cuidado de la naturaleza se vuelve fundamental” expresó la directora de Inteligencia Artificial y Alfabetización Digital, Déborah Dumitru. En esta misma línea, resaltó el entusiasmo, las ideas innovadoras y la participación activa puesta de manifiesto por los estudiantes catamarqueños durante el proceso de competencia.

Asimismo, comentó que el curso elegido como “favorito del público” celebró su reconocimiento con un picnic al aire libre en la capital, disfrutando también de una jornada de integración y contacto con la naturaleza.

Por último, hizo hincapié en que desde el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología se continúa trabajando para crear espacios que fomenten la participación, la innovación y el pensamiento crítico en los jóvenes “Alentando su protagonismo en la búsqueda de soluciones que contribuyan al cuidado del planeta” concluyó.

El concurso “Eco Rebeldes”, invitó a cursos completos, con el acompañamiento de sus docentes, a idear y desarrollar proyectos en torno a ejes temáticos como reutilización de materiales, contenido digital con impacto ambiental, huertas, compostaje y acciones para modificar hábitos diarios.