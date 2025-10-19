Radio TV Valle Viejo
Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico de La Plata y está en la cima de la Zona A del Torneo Clausura

Luego del emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, por el legado que dejó en Estudiantes, el color rojo y blanco iluminó el cielo platense para abrir el telón del clásico de la Ciudad de las Diagonales.

Unos instantes antes de que los protagonistas se fueran al descanso, Román Gómez interpretó una proyección incisiva que terminó con un preciso centro a la cabeza de Santiago Ascacibar. Con la jerarquía que lo caracteriza, el volante con pasado en la Bundesliga se la bajó a Edwin Cetré y el colombiano impuso la Máxima que asegura que dos cabezazos dentro del área terminan en gol. En el Jorge Luis Hirschi había fiesta con aroma a café.

Cuando se reanudó el espectáculo Estudiantes tuvo el segundo en los pies de Guido Carrillo. Tras una notable maniobra individual de Cristian Medina, el ex Mónaco tuvo todo el arco a su merced para extender la diferencia, pero la sacrificada recuperación de Enzo Martínez evitó el grito del Pincha. De todos modos, el goleador tuvo su revancha cuando Augusto Max le regaló la pelota en una pésima salida desde el fondo y en esa oportunidad no falló: 2 a 0 para empezar a liquidar el pleito.

Con los tres puntos garantizados, el León escaló a la cima de la Zona A del Torneo Clausura con 21 unidades y extendió su paternidad sobre Gimnasia con 68 victorias en el clásico, sobre las 51 del Lobo. Además, de los últimos 26 enfrentamientos, el Pincha sólo perdió en una oportunidad. Una vez más, en La Plata el orgullo se tiñó de rojo y blanco.

    Reporte policial de este domingo en Catamarca

    A raíz de denuncias penales radicadas en los Precintos Judiciales N° 5 y N° 8, en la que personas mayores de edad manifestaron que habrían sido víctimas de ilícitos, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia materializaron registros domiciliarios en inmuebles ubicados en la calle 8 de Diciembre al 100…

    Argentina cayó 2-0 ante Marruecos en la final del Mundial Sub 20

    Argentina perdió 2-0 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile en la definición del Mundial Sub 20. Yassir Zabiri, delantero de 20 años del Famalicao de Portugal, tuvo mucha eficacia para mandar a la red sus dos remates al arco y darle la primera estrella de la competición al cuadro africano. De esta manera, el equipo de Diego Placente quedó a…

    Rodrigo Paz ganó el balotaje presidencial en Bolivia: giro a la derecha

    El economista y senador tarijeño Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, se consolidó este domingo como el ganador de la segunda vuelta presidencial en Bolivia, con el 54,55 por ciento de los votos, tras el 97,6 por ciento del recuento rápido del Tribunal Supremo Electoral (TSE).  Su victoria marca el fin de dos décadas de hegemonía de…

    Hallaron muerto al investigador argentino del Conicet que estaba desaparecido en Alemania

    La búsqueda de Alejandro Matías Fracaroli, el científico argentino que se encontraba desaparecido desde el 13 de octubre en Alemania, tuvo un desenlace fatal. El destacado investigador del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) fue encontrado sin vida este domingo, según confirmaron las autoridades policiales de la ciudad de Karlsruhe. El hallazgo se…

    La respuesta de Santiago Caputo a la amenaza del presunto narco Fred Machado

    En medio de las explosivas declaraciones que brindó antes de su extradición, el empresario Fred Machado reveló cuál fue la reacción del Gobierno cuando amenazó con desatar un escándalo nacional. Según su testimonio, la respuesta del asesor presidencial, Santiago Caputo, a su advertencia fue tan breve como contundente: “Mensaje recibido”. Según supo Noticias Argentinas, el detalle surge de la…

    Colapinto ignoró una orden de su equipo, superó a Gasly en el final y terminó 17° en el Gran Premio de los Estados Unidos de F1

    En el cierre de la carrera en Austin, el argentino pasó a su compañero francés a pesar de que desde los pits le pidieron que mantengan posiciones. Verstappen se quedó con la victoria en COTA y puso la pelea por el título al rojo vivo. El piloto de Red Bull dominó de principio a fin en el Circuito…

