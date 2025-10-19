Estudiantes derrotó a Gimnasia en el clásico de La Plata y está en la cima de la Zona A del Torneo Clausura

Luego del emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, por el legado que dejó en Estudiantes, el color rojo y blanco iluminó el cielo platense para abrir el telón del clásico de la Ciudad de las Diagonales.

Unos instantes antes de que los protagonistas se fueran al descanso, Román Gómez interpretó una proyección incisiva que terminó con un preciso centro a la cabeza de Santiago Ascacibar. Con la jerarquía que lo caracteriza, el volante con pasado en la Bundesliga se la bajó a Edwin Cetré y el colombiano impuso la Máxima que asegura que dos cabezazos dentro del área terminan en gol. En el Jorge Luis Hirschi había fiesta con aroma a café.

Cuando se reanudó el espectáculo Estudiantes tuvo el segundo en los pies de Guido Carrillo. Tras una notable maniobra individual de Cristian Medina, el ex Mónaco tuvo todo el arco a su merced para extender la diferencia, pero la sacrificada recuperación de Enzo Martínez evitó el grito del Pincha. De todos modos, el goleador tuvo su revancha cuando Augusto Max le regaló la pelota en una pésima salida desde el fondo y en esa oportunidad no falló: 2 a 0 para empezar a liquidar el pleito.

Con los tres puntos garantizados, el León escaló a la cima de la Zona A del Torneo Clausura con 21 unidades y extendió su paternidad sobre Gimnasia con 68 victorias en el clásico, sobre las 51 del Lobo. Además, de los últimos 26 enfrentamientos, el Pincha sólo perdió en una oportunidad. Una vez más, en La Plata el orgullo se tiñó de rojo y blanco.