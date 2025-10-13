Radio TV Valle Viejo
Estudiantes del Interior y Capital de Catamarca visitaron laboratorios de la Facultad de Tecnología

Estudiantes de escuelas de nivel medio que cursan carreras vinculadas a la actividad minera, visitaron los laboratorios de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA. En ese marco, una delegación de la Escuela Provincial de Minería “Dr. Bernardo Houssay”, recorrió los laboratorios de tratamiento mecánico de minerales y control químico de procesos. Además, hicieron prácticas de volumetría redox para determinación de cobre en el laboratorio de química de la Facultad.

En la oportunidad, no solo se interiorizaron sobre el funcionamiento de los laboratorios, sino que también realizaron prácticas, con la guía y supervisión de ingenieros y docentes universitarios. La actividad fue coordinada por la ingeniera de Minas, Carmen Noemí Cuello, a cargo de la asignatura Métodos y Técnicas de Análisis de Menas, correspondiente al sexto año en la especialidad Técnico Minero, junto al departamento Minas y la cátedra Análisis de Menas de Ingeniería de Minas, la ejecución de estas prácticas.

La visita de estudiantes del 6° año de la Escuela de Minería, se viene llevando a cabo desde hace tres años, incorporada de esta manera a las actividades que anualmente se planifican como parte del plan de estudios. El balance, tanto para los visitantes como para los anfitriones, fue “muy satisfactorio”, y comentaron que los estudiantes “recorrieron las instalaciones y laboratorios de tratamiento de minerales y control químico de procesos, donde se realizan las prácticas de la carrera de Ingeniería de Minas”.

“Demostraron entusiasmo y mucho interés en poner en práctica lo que vieron durante su formación”, precisaron. Posteriormente, “realizaron análisis químico de una muestra de cobre, en el laboratorio de química, junto con estudiantes de la cátedra Análisis de Menas de la carrera Ingeniería de Minas”. Esta articulación se realiza en el marco de las distintas actividades intercátedras de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, con el objetivo de “promover la integración y colaboración entre diferentes instituciones educativas de la provincia”.

ISTI – Sede Hualfín

Por otra parte,la semana pasada estudiantes de la carrera Técnico Superior en Procesos Mineros del Instituto Superior Técnico Industrial (ISTI), con sede en Hualfín (Belén), se hicieron presentes en los Laboratorios de Tratamiento Mecánico de Minerales, Control Químico de Procesos y Explotación de Minas. Como parte de su agenda de actividades programada, realizaron un trabajo práctico de Análisis Granulométrico y otro de Nivelación Topográfica.

Los estudiantes cursan las asignaturas Práctica Profesionalizante II, Tecnología Cartográfica, Gestión Minera, todas a cargo del Ing. Rodrigo Nicolás Varela, recibido en la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la UNCA, quien se encargó de la planificación y coordinación de la visita con el departamento de Minas de la Facultad. Varela manifestó su agradecimiento a Germán Brizuela, docente que “tuvo a su cargo la guía del recorrido y facilitó el acceso a los laboratorios y a los instrumentales”.
Lo propio hizo con el docente de la cátedra topografía Minera, Marcelo Savio “por facilitarnos los elementos instrumentales para la ejecución del práctico”, haciendo extensivo su agradecimiento al director del departamento de Minas, Ing. José Maria Barros.

“Estas actividades, representan una valiosa vinculación entre instituciones, promoviendo la colaboración y el fortalecimiento de la formación técnica de los estudiantes”, evaluaron desde la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas. En la misma sintonía, sostienen que la experiencia “permitió a los alumnos aplicar conocimientos teóricos en un entorno práctico, consolidando su preparación profesional y fomentando el intercambio de experiencias entre el ámbito académico y el productivo”.

