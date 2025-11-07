Estudiantes del interior de Catamarca vivieron la emoción de visitar por primera vez la Feria del Libro

Dos grupos de estudiantes, provenientes de los departamentos de Andalgalá y de Belén, tuvieron una mañana inolvidable en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). Luego de viajar durante varias horas hasta la ciudad Capital, pudieron visitar por primera vez la Feria del Libro que se hace cada año.

Se trata de un grupo de 16 alumnos y dos docentes de la Escuela Secundaria N° 27 de Aconquija, Andalgalá, quienes realizaron rifas para poder reunir dinero y disfrutar del evento. También recibieron el aporte del municipio, que facilitó el transporte.

Mateo Benjamín Reartes, uno de los alumnos de Aconquija, comentó que le encantó CATA y el recorrido por la feria. “Me enseñaron cosas nuevas que yo no sabía de Catamarca. Nosotros para llegar acá hicimos una rifa para juntar plata para poder venir y disfrutar. Fue muy lindo y una hermosa experiencia”, dijo. Milagros Lara, de la misma escuela, mencionó que su experiencia fue “muy buena” porque le permitió compartir y divertirse con sus compañeros.

El otro grupo estuvo integrado por 32 alumnos, tres docentes y dos madres de la Escuela Secundaria N° 74 de Jacipunco y El Durazno, Belén. Además de su paso por la feria, conocieron la ciudad Capital.

“Esta feria estuvo muy buena porque tiene gran variedad de libros. Leer libros es fundamental. Esta feria está muy buena porque nos insta a leer y nos hace que nos llame muchísimo la atención esto de empezar a escribir”, expresó Leonel Hidalgo, uno de los estudiantes.

En tanto, Marianela Ocampo, de esta escuela, hizo énfasis en que su experiencia fue muy buena porque vio muchos libros y esto la incentivó a leer. “Te dan ganas de aprender más cosas. Es la primera vez que vengo a la feria, me gustó mucho”, concluyó.