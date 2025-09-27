Estudiantes de Turismo realizaron una visita a CATA

Este sábado 27, Día Internacional del Turismo, los estudiantes de la Tecnicatura en Turismo del Instituto FASTA realizaron una visita guiada especial al Centro de Arte y Tecnología Aplicada, CATA, recientemente inaugurado en la histórica Casa de Gobierno, en Sarmiento 613 de la capital provincial.

La visita consistió en un recorrido especialmente guiado para la ocasión, teniendo en cuenta que la modalidad del museo consiste en un espacio donde los visitantes puedan recorrer las áreas y las diversas propuestas que alberga esta importante obra libremente y con total detenimiento.

Cada espacio cuenta con la atención de asistentes tecnológicos, que brindan orientación y ayuda para utilizar los dispositivos tecnológicos y entender las propuestas de cada sala, lo que permitió a los jóvenes interactuar con propuestas sensoriales, experiencias inmersivas e instancias de aprendizaje dinámico.

El recorrido geográfico del museo combina arqueología, cultura textil, mitología, arquitectura, identidad y minería, brindando una narrativa que vincula pasado, presente y futuro. El caleidoscopio interactivo y los relatos históricos que acompañan el recorrido por medio de pantallas interactivas, generan una experiencia tan entretenida como enriquecedora.

Los estudiantes también participaron de un espacio de reflexión sobre la diversidad cultural y natural de Catamarca, por medio de una proyección audiovisual inmersiva.

El itinerario incluyó visitas a los balcones del edificio, desde donde se puede observar la cúpula de la Catedral Basílica de la Virgen del Valle y el campanario, el Patio de las Palmeras, así como los espacios diseñados para las infancias y un moderno sistema de ascensores con vista panorámica. Próximamente será inaugurada el ala gastronómica.

Además, pudieron recorrer la Tienda CATA, apreciar muestras textiles artesanales y conocer el CATA LAB, un espacio pensado para crear, imaginar y aprender en comunidad, donde se brindarán talleres y capacitaciones.

Juan Pablo, uno de los estudiantes que se sumó a la visita, destacó: “Estamos sorprendidos y maravillados, es un lugar que combina cultura, arquitectura y tradición. Es un espacio digno para visitar tanto de parte de turistas como residentes”.

Esta experiencia permitió a los futuros profesionales del turismo vivenciar en primera persona cómo la innovación tecnológica y la puesta en valor del patrimonio cultural se integran en un espacio que busca acercar a los visitantes a la historia, la ciencia y la identidad de Catamarca.