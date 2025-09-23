Estudiantes de toda Catamarca participarán de la sesión especial final de “El Senado en la Escuela”

Este jueves se llevará adelante la sesión especial final en la que escuelas secundarias de los 16 departamentos de la provincia participarán para definir los ganadores de la edición 2025 del programa El Senado en la Escuela.

El programa busca fomentar el conocimiento de la labor legislativa a través de la elaboración de proyectos legislativos por parte de los propios estudiantes.

La iniciativa está orientada a los alumnos de 5°, y 6° año de nivel medio de escuelas públicas y privadas y de 7° año de Escuelas Técnicas dependientes del Ministerio de Educación.

El proyecto consiste en escuchar las inquietudes de los jóvenes, hacer un ejercicio de democracia participativa, brindando a la juventud contacto directo con sus representantes.

Las escuelas participantes de todo el territorio provincial reciben material didáctico que brinda a las y los jóvenes el conocimiento sobre el funcionamiento básico legislativo; (proyectos de ley, de declaración y de resolución).

Como guía, se establecen las siguientes temáticas a considerar:

* Inclusión Educativa

* Jóvenes y trabajo

* Participación ciudadana

* E.S.I

* Derechos Humanos

* Género

* Integración regional

* Ambiente

* Comunicación y medios

* Identidad Catamarqueña Socio

* Histórico Cultural

La selección de los proyectos se realiza mediante un jurado que evalúa y selecciona los proyectos presentados que resulten más significativos en cuanto a su originalidad, innovación y factibilidad.