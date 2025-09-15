Estudiantes de la Facultad de Derecho de Catamarca ganaron en la XX Competencia Interuniversitaria de Derechos Humanos

El equipo de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca se consagró ganador de la XX Competencia Interuniversitaria de Derechos Humanos, desarrollada entre el 9 y el 12 de septiembre en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.

El certamen reunió a diez universidades de todo el país y recreó el funcionamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la simulación de juicios sobre un caso hipotético. En este marco, los estudiantes de Abogacía Benjamín González Luna y Alina Olmos Bazán, junto a su coach, la profesora Cynthia Romero, representaron a la Facultad de Derecho de la UNCa y obtuvieron el máximo reconocimiento.

Desde la Unidad Académica hicieron saber que este triunfo no solo refleja el talento y compromiso de sus integrantes, sino también el esfuerzo colectivo de más de 15 años de trayectoria del Programa de Formación en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que involucra a estudiantes y graduados de la Facultad en todas sus instancias formativas

“Es un orgullo para la Universidad Pública y Gratuita que la Facultad de Derecho de Catamarca haya sido distinguida en un certamen tan prestigioso”, destacaron desde la institución.