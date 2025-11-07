Radio TV Valle Viejo
Estudiantes catamarqueños se destacaron en la Olimpiada Nacional de Educación Técnico Profesional Agropecuaria

Concluyó la Olimpíada Nacional de Educación Técnico Profesional Agropecuaria, realizada en la ciudad de Oncativo, provincia de Córdoba, que reunió a 150 estudiantes de 20 provincias del país. La Escuela Agrotécnica de Alijilán y la Escuela Técnica Municipal N°1 “Fray Mamerto Esquiú” representaron a la provincia de Catamarca en esta instancia nacional, participando activamente de las diversas propuestas de formación y evaluación.

Durante la competencia, los alumnos integraron comisiones que realizaron visitas a distintos entornos y empresas productivas, donde llevaron adelante relevamientos y, posteriormente, elaboraron informes técnicos con propuestas de mejora, aplicando los saberes adquiridos en su formación como futuros técnicos agrónomos.

En esta edición, los estudiantes Maximiliano Mercado y Andrea Guerrero Ruiz, de la Escuela Agrotécnica de Alijilán, obtuvieron medalla al mejor informe técnico y mejor defensa-desempeño en la resolución de problemas, destacándose entre los participantes de todo el país. Asimismo, los docentes Alejandra Ibáñez (Escuela Agrotécnica de Alijilán) y Diego Calderón (Escuela Técnica Municipal N°1 Fray Mamerto Esquiú) fueron reconocidos por su labor como docentes evaluadores durante el certamen.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia felicita a los alumnos y docentes por su compromiso, dedicación y desempeño, que una vez más posicionan a la educación técnica agropecuaria de Catamarca en lo más alto a nivel nacional. 

