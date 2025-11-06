Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Estudiantes catamarqueños disfrutaron de la palabra, el juego y el canto en la Feria del Libro

Alumnos de escuelas y colegios, turistas y catamarqueños disfrutaron la mañana del jueves, primer día de la Feria del Libro 2025, con la palabra, el juego y el canto, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca. Los públicos participaron en las actividades y los talleres que se desarrollaron en los diferentes espacios.

Entre los momentos más destacados, estuvo la presentación de la novela de suspenso “Mi Yo”, de estudiantes de cuarto año “A” del Colegio Quintana. Los protagonistas explicaron que se trata de un libro “donde el personaje tiene una doble personalidad: uno es el caos y el otro es el orden”. El libro relata la historia de Marcos, el personaje principal, quien le da vida a las 50 páginas que tiene la obra. Este proyecto fue realizado durante tres meses y contó con la intervención creativa de todos los alumnos del curso.

Estudiantes del ciclo básico del Instituto Superior Enrique Guillermo Hood hicieron lo propio. En esta ocasión, dieron a conocer sus novelas, cuentos, fábulas, poesías y obras teatrales, obras que se hicieron con el proyecto “Escritores Nóveles” de la institución. “Es una experiencia hermosa, para nosotros muy importante, para nuestros estudiantes, para las familias”, indicaron los directivos, que acompañaron a los alumnos en la presentación.

El taller de Pop Up, de Pablo Gurovich, despertó la creatividad de niños y de niñas. Combinó la literatura con el arte y la manualidad. Los participantes elaboraron figuras móviles y tridimensionales, que luego se las llevaron como recuerdo. De esta manera, se incentivó la curiosidad y el espíritu de aventura. “La intención era jugar un poquito con lo que es el libro, con las formas, con los relieves. El efecto que uno quiere volver a causar con los libros y la lectura es que abran un libro y que les cause asombro, que les de curiosidad. A los chicos les gustó mucho. Hemos traído figuras de mariposas, de mándalas, de superhéroes, y cada uno se llevó su propio librito. Eso los hace protagonistas, los acerca a tener ese cariño por los libros. Esta Feria del Libro es fundamental para nuestros chicos. Hacer esta Feria los vuelve a la creativo, a la curiosidad, y a ser protagonistas”, comentó Gurovich.

Los profesores Armando Molas y Luis Ramos le dieron música a la mañana, y también invitaron al público a sumarse al rescate de la copla y de la vidala. En esta actividad, los visitantes de la feria pudieron cantar y tocar los instrumentos junto a los talleristas. “Lo que nosotros queremos hacer es un rescate de la copla y de la vidala, que es algo nuestro, que tiene que ver con Catamarca. Por eso, hemos decidido trabajar desde las coplas de Juan Alfonso Carrizo, que es el mayor recopilador de coplas de toda Latinoamérica y es catamarqueño, nacido en Fray Mamerto Esquiú. La idea es que puedan determinar un ritmo, que sepan cómo se llama ese ritmo, y a qué lugar de la Argentina pertenece. Lo que más buscamos es hacerles llegar esto que está olvidado muy olvidado, que es la vidala y la copla que tienen que ver con nuestro acerbo cultural. Los chicos cantaron coplas, estamos más que felices. Es muy lindo verlos a los chicos cómo se han entusiasmado con los instrumentos, fue muy emocionante”, concluyeron Molas y Ramos.

Durante la mañana del jueves visitaron la Feria del Libro estudiantes de los colegios Quintana, Enrique Hood, Nacional, Senet, Montessori y las escuelas 247 y municipales.

  • Estudiantes catamarqueños disfrutaron de la palabra, el juego y el canto en la Feria del Libro

    Estudiantes catamarqueños disfrutaron de la palabra, el juego y el canto en la Feria del Libro

    Alumnos de escuelas y colegios, turistas y catamarqueños disfrutaron la mañana del jueves, primer día de la Feria del Libro 2025, con la palabra, el juego y el canto, en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA) y en el Cine Teatro Catamarca. Los públicos participaron en las actividades y los talleres que se…

  • Video: Paredes y Juanfer palpitaron el Superclásico entre Boca y River

    Video: Paredes y Juanfer palpitaron el Superclásico entre Boca y River

    En la previa del trascendental Superclásico por la fecha 15 del Torneo Clausura, los capitanes y figuras de Boca y River compartieron conferencia de prensa. Leandro Paredes y Juan Fernando Quintero dialogaron con los medios sobre el significado del encuentro más esperado del fútbol argentino. “Es especial. Es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de…

  • Catamarca: dio inicio el operativo de evaluación de fluidez lectora en escuelas primarias

    Catamarca: dio inicio el operativo de evaluación de fluidez lectora en escuelas primarias

    El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología a través del Plan Provincial de Alfabetización perteneciente a la Dirección de Educación Primaria, comunica que dio inicio al operativo de evaluación de fluidez lectora en las 56 escuelas primarias que forman parte del programa, donde fueron evaluados más de dos mil estudiantes, alcanzando un 96 % de…

  • Hallazgo histórico en la Antártida: aire de 6 millones de años de antigüedad

    Hallazgo histórico en la Antártida: aire de 6 millones de años de antigüedad

    Un equipo de científicos logró extraer aire de 6 millones de años de antigüedad atrapado en hielo antártico y reveló secretos sobre el clima de la Tierra primitiva. La muestra, obtenida en las colinas de Allan, en la Antártida Oriental, es la más antigua jamás registrada y podría ayudar a entender mejor el cambio climático. El…

  • Sesionó el senado de Catamarca

    Sesionó el senado de Catamarca

    Encabezada por la vicepresidenta del cuerpo, senadora Andrea Lobo, la Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 22° Sesión Ordinaria, oportunidad en la que se dio tratamiento a diversas iniciativas parlamentarias. En el marco del orden del día, fueron aprobados dos proyectos de resolución impulsados por los senadores José Pío Carletta y…

  • Aceiteros acordaron una nueva suba salarial y un plus extraordinario: los montos actualizados

    Aceiteros acordaron una nueva suba salarial y un plus extraordinario: los montos actualizados

    Los trabajadores aceiteros alcanzaron con el sector empresarial un nuevo acuerdo paritario que fija el salario básico inicial para la categoría de peón en $2.075.186 a partir de noviembre, monto que subirá a $2.100.000 en diciembre y llegará a $2.344.000 desde el 1° de enero de 2026. La Federación Aceitera y Desmotadora de Algodón (FTCIODyARA) y el Sindicato de Obreros y…

Publicidad 1 Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4